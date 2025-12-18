«Απολύτως καλοδεχούμενο, βλέπω απολύτως θετικά ένα τέτοιο κίνημα» δηλώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Θετικά βλέπει ένα κίνημα Καρυστιανού ο Νίκος Φαραντούρης και το καλωσορίζει!

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η κινητοποίηση ανθρώπων για ένα κίνημα πολιτών το οποίο ζητά εν τέλει δικαιοσύνη και διαφάνεια, είναι απολύτως καλοδεχούμενο κάτι τέτοιο», δήλωσε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

«Θεωρώ ότι η Μαρία Καρυστιανού από μόνη της αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν δικαιοσύνη και διαφάνεια εκφράζουν την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Το βλέπω θετικά και το καλωσορίζω ένα κίνημα που θα εκφράσει το πάνδημο αίτημα για διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Αν αυτό δεν είναι πολιτικό φλερτ τότε τι είναι;

Β.Σκ.