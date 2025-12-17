Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, είπε στα Παραπολιτικά 90.1 η γραμματέας του Συλλόγου, Ελ. Βασάρα.

Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα, τόνισε η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα της εξόδου για τη Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, επεσήμανε: «Η κα Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα του προέδρου στου Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό "κινήματος", το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά».

Ξεκαθάρισε ότι «τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος και πως «Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα, ούτε φυσικά τα επιτελεία τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους».

«Όλα όσα ανακοινώνει δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα αν έχουν συζητήσει με την κυρία Καρυστιανού το ζήτημα του κινήματος, είπε: «Όχι ποτέ και απ ότι γνωρίζω και με κανένα άλλο μέλος του ΔΣ».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει θέμα παραμονής της κυρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, τόνισε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και για αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι η κυρία Καρυστιανού λέει ότι αυτή η δίκη είναι σχεδόν διεκπεραιωτική και δεν περιμένει τίποτα, τόνισε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα την άκουσα προχθές να λέει «τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφαιρας;», αν είναι δυνατόν! Δηλαδή, οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από τη σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».

Ερωτηθείσα αν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, απάντησε: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Η συγκάλυψη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, πριν ξημερώσει πήρανε χώματα από το σημείο που έγινε το ολοκαύτωμα για να τα μεταφέρουν σε άγνωστες κατευθύνσεις ιδιώτες εργολάβοι που βρήκαν τα λεφτά να τους πληρώσουν και να τους φέρουν μέσα σε λίγες ώρες. Θα τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε με τη συμπαράσταση όλου του κόσμου μια κατά το δυνατόν δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, θα αγωνιστούμε για τη δικαίωση των παιδιών μας και δικαίωση των παιδιών μας δεν είναι μόνο να τιμωρηθούνε οι ένοχοι αλλά να αποκαλυφθούνε και να αναδειχθούνε όλες οι διαχρονικές αιτίες και οι κατευθύνσεις που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν "μια κακιά στιγμή" ουσιαστικά ήταν η έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια».