«Η κ. Καρυστιανού είναι control freak. Ούτε ο Μέσι όμως δεν παίζει μόνος του. Στην πολιτική όποιος λέει "πρώτα εγώ", χάνει», είπε ο Νίκος Καραχάλιος.

Μύδρους κατά της Μαρίας Καρυστιανού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, εξαπέλυσε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.

«Η κυρία Καρυστιανού πρέπει τώρα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική - και επισήμως - να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει. Όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων, ειδικά ότι αυτοί έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων», τόνισε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στις μεταξύ τους επαφές, είπε: «Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε τώρα να αρχίσει να λέει αλήθειες. Δεν μπαίνει ένας από τους πιο γνωστούς πολιτικούς συμβούλους της χώρας σε ένα γραφείο, δεν ανταλλάσσεις 600 μηνύματα σε συσκέψεις τηλεφωνικές και το υποβιβάζεις, Μαρία μου, σε 2-3 συναντήσεις. Στην αρχή έλεγε ότι δεν με έχει συναντήσει καθόλου και δεν με ήξερε, το θυμάστε αυτό; Αυτό είναι ή αντιφατικότητα ή ψέματα».

Ερωτηθείς πόσες φορές έχει συναντήσει τη Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Από κοντά την έχω δει έξι φορές και έχουμε κάνει τουλάχιστον δέκα ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις, στις οποίες συμμετείχαν κι άλλοι άνθρωποι. Εχουμε κάνει και μία σειρά τηλεφωνικών επαφών που κρατήσαν από δύο ώρες η καθεμία».

«Η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία, είναι έλεγχος (στους άλλους) και όρια (στον εαυτό σου). Η κ. Καρυστιανού είναι control freak. Ούτε ο Μέσι όμως δεν παίζει μόνος του. Στην πολιτική όποιος λέει "πρώτα εγώ", χάνει. Πρώτη είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. Η Ελλάδα δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τους οδηγήσει στην πρωθυπουργία. Δημοφιλής είναι και η Ελένη Μενεγάκη. Γιατί να μην μπει στην πολιτική;», πρόσθεσε.

«Η κ. Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή ο οποίος ανέβασε την ομάδα του κατηγορία και μόλις μπήκαν να παίξουν στο γήπεδο της μεγάλης κατηγορίας, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες τον άδειασαν τον προπονητή. Άδειασαν τη Μαρία», συμπλήρωσε.

«Της είχα πει τι να κάνει και αποδεικνύεται ότι το ένα μετά το άλλο πέφτει σε γκάφες, για να μην πω ολισθήματα πολιτικά», τόνισε, αναφερόμενος στα έσοδα από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών.

«Η ιδιοποίηση συλλογικών αγώνων είναι πρόβλημα, για να μην πω ηθικό, τουλάχιστον πολιτικό», επανέλαβε.

«Και λέω, Μαρία, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πρώτον, ή να έχεις όλους τους γονείς μαζί σου ή να παραιτηθείς από την προεδρία του Συλλόγου. Το έχει κάνει; Όχι. Δεύτερον, πριν παραιτηθείς θα δώσεις στη δημοσιότητα μέχρι τελευταίο σεντ τι έγιναν τα οικονομικά της συναυλίας, που πήγε οποιοδήποτε από αυτά τα ευρώ και δικαιολογία γιατι πήγε εκεί. Πήγες, ας πούμε, ένα ταξίδι για να μιλήσεις σε μία εκδήλωση και πλήρωσε το ξενοδοχείο, πολύ καλά έκανες. Αυτό όμως πρέπει να έχει πάρει έγκριση από το ΔΣ», πρόσθεσε.

«Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει ηγεσία. Η γυναίκα αυτή βάζει πρώτα τον εαυτό της, δεν βάζει την Ελλάδα. Όταν με την πρώτη της κίνηση διχάζει, δημιουργεί προβλήματα, ας αναθεωρήσει λοιπόν τη στάση της και ας πάρει την γερόντισσα ένα τηλέφωνο να της πει τι θα κάνει από δω και πέρα», πρόσθεσε.

