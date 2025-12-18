Είναι απολύτως καλοδεχούμενο το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, τοποθετήθηκε θετικά για το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα με πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι κατανοεί πλήρως την κινητοποίηση πολιτών που διεκδικούν δικαιοσύνη και διαφάνεια, τονίζοντας πως ένα τέτοιο κίνημα είναι «απολύτως καλοδεχούμενο». Όπως σημείωσε, η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και οι άνθρωποι που συσπειρώνονται γύρω από το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

«Το βλέπω θετικά και το καλωσορίζω ένα κίνημα που θα εκφράσει το πάνδημο αίτημα για διαφάνεια και δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα αίτημα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Μαρία Καρυστιανού από μόνη της, αλλά και οι άνθρωποι που ζητούν δικαιοσύνη και διαφάνεια, εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών», σημειώνοντας πως βλέπει «θετικά και καλωσορίζει ένα κίνημα που θα εκφράσει το πάνδημο αίτημα για διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Παράλληλα ερωτηθείς για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτής κ. Παππά ξεκαθάρισε ότι είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία.