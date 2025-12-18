Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος απολογείται σήμερα την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου, σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Η ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε τις ανακριτικές διαδικασίες και απέστειλε κλήσεις προς απολογία στους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμφθηκε για πλημμέλημα μετά την διενέργεια προανακριτικής διαδικασίας της Βουλής.

Ακόμη, με τον τέως υφυπουργό η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου κλείνουν οι κλήσεις προς απολογία και για τα μη πολιτικά πρόσωπα, που έχουν παραπεμφθεί μαζί με τον πρώην υφυπουργό για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και οι οποίοι είχαν ήδη απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ελήφθησαν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και αναμένεται να κλείσει στη συνέχεια η ανάκριση και η υπόθεση να οδηγηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο.