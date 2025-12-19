Ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου για την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και διευθύνων σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF), Κιρίλ Ντμίτριεφ, ζήτησε την παραίτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατηγορώντας τους για αποτυχία στην προσπάθεια κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η Ούρσουλα και ο Μερτς θα πρέπει να παραιτηθούν αν θέλουν να αποδείξουν την "αποφασιστικότητα, την ενότητα και τη θέληση" που υποσχέθηκαν», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, προσθέτοντας ότι «ξόδεψαν όλο το πολιτικό τους κεφάλαιο, υποσχέθηκαν αποτελέσματα – και κατέληξαν σε μια εντυπωσιακή αποτυχία».

Η φον ντερ Λάιεν είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπό τον μανδύα δανείου αποζημίωσης προς το Κίεβο. Αντίθετα, αποφασίστηκε να χορηγηθεί στην Ουκρανία δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς τόκο μέσω συλλογικών δανείων από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα πάντα με τον Ντμίτριεφ, η αποτυχία του ευρωπαϊκού σχεδίου για χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων αποτελεί μια «μεγάλη νίκη για το δίκαιο και τη λογική».

«Αν ισχύει, η απόφαση να μπει στο συρτάρι το παράνομο σχέδιο της ΕΕ για χρήση των ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων για την Ουκρανία αποτελεί μεγάλη νίκη για το δίκαιο, τη λογική και τις φωνές της λογικής στην Ευρώπη που προστατεύουν την ΕΕ, το ευρώ και την Euroclear».

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί επίσης «σοβαρό πλήγμα για τους υποστηρικτές του πολέμου στην ΕΕ», με επικεφαλής την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.