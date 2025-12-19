«Η εργαλειοποίηση των αποτυχιών της ως "μεταρρυθμιστικό αφήγημα" δεν πείθει κανέναν», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Η χθεσινή δήλωση του κ. Τσιάρα από το βήμα της Βουλής, με την οποία προσπάθησε να εμφανίσει το φιάσκο της πρόωρης χρέωσης των αγροτικών λογαριασμών για τις εισφορές ΕΛΓΑ και την επακόλουθη πίστωση της βασικής ενίσχυσης ως "επιβεβαίωση" της ορθότητας της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αποτελεί πρόκληση για τη νοημοσύνη των αγροτών και μνημείο πολιτικής εξαπάτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ένα φιάσκο, που προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες αγρότες, βαφτίζεται εκ των υστέρων "τεχνικό ζήτημα" και χρησιμοποιείται ως άλλοθι για να δικαιολογηθεί μια κυβερνητική επιλογή με μόνο στόχο οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες να βαπτισθούν "διαχρονική παθογένεια". Δυστυχώς για την κυβέρνηση, όπως ο ίδιος ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωνε στις 15/11, η ΑΑΔΕ έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία των πληρωμών, με στόχο, όπως ανέφερε, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη διασφάλιση διαφάνειας και δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, η ίδια η ΑΑΔΕ συμμετείχε στο φιάσκο της τελευταίας πληρωμής,

»Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις επιλογές της και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τις δυσλειτουργίες που η ίδια δημιούργησε. Η εργαλειοποίηση των αποτυχιών της ως "μεταρρυθμιστικό αφήγημα" δεν πείθει κανέναν.

»Η Νέα Αριστερά απαιτεί την άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, και όχι προσπάθεια επικοινωνιακού ξεπλύματος μέσω της εξεύρεσης αποδιοπομπαίων τράγων.

»Σε κάθε άλλη περίπτωση, το φιάσκο της τελευταίας πληρωμής βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», καταλήγει η ανακοίνωση.