Αλλάζουν οι πληρωμές της ΑΑΔΕ, καθώς ενσωματώνεται η προσθήκη QR code και barcode για εύκολες πληρωμές.

Η νέα αυτή λειτουργικότητα ενσωματώθηκε στο παραγόμενο ψηφιακό αρχείο, με στόχο την ταχύτερη και πιο απλή ολοκλήρωση των πληρωμών, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα λαθών. Ουσιαστικά αναβαθμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις συναλλαγές των φορολογουμένων, διευκολύνοντας τις πληρωμές των οφειλών τους μέσω της προσθήκης QR code και barcode.

Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών και της αγοράς.

Οι νέες αυτές προσθήκες στο ψηφιακό αρχείο στοχεύουν στην απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας πληρωμής καθώς διασφαλίζουν:

Εύκολη & Γρήγορη Ανάγνωση: Το barcode και το QR code επιτρέπουν την ταχύτατη ανάγνωση της Ταυτότητας Οφειλής και Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΟ, ΤΡΟ) μέσω των αντίστοιχων scanners στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.λπ.).

Μείωση Λαθών: Η νέα δυνατότητα μειώνει δραστικά τα λάθη πληκτρολόγησης της ταυτότητας πληρωμής, τα οποία συχνά οδηγούν σε άκυρες συναλλαγές, ταλαιπωρώντας τόσο τη Διοίκηση και τους φορείς πληρωμών όσο και τους ίδιους τους οφειλέτες.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE ή μέσω του myAADEapp, στην επιλογή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές), οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν τις οφειλές του εύκολα και γρήγορα μέσω κάρτας ή IRIS, με άμεση πίστωση της πληρωμής.