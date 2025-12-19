Η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε τους κατοίκους του εμιράτου να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνο εάν υπάρχει «απόλυτη ανάγκη».

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το Ντουμπάι, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν τις πιο έντονες βροχοπτώσεις εδώ και 76 χρόνια, ενώ οι καταιγίδες θα συνεχιστούν και σήμερα τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Άμπου Ντάμπι.

Για λόγους ασφάλειας, έκλεισαν προσωρινά δημόσιες παραλίες, πάρκα και δημοφιλείς χώροι ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Παρασκευή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς προβλέπεται κορύφωση των ασταθών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν τη χώρα από το περασμένο Σάββατο.

Η Ρας Αλ Καϊμά, βόρεια του Ντουμπάι, έχει πληγεί από πλημμύρες, με ένα βίντεο να δείχνει καφέ, θολά νερά να ξεχύνονται από το Γουάντι Μπιχ.

Ο Δήμος του Ντουμπάι τόνισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ανακούφισης από τις πλημμύρες.

Σε ανάρτηση στο X, ανέφερε στα αγγλικά: «Παντού σε όλο το εμιράτο, οι ομάδες του #DubaiMunicipality παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς προσπάθειες πεδίου για να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Από τον καθαρισμό των συσσωρεύσεων νερού έως την αντιμετώπιση αναφορών σε πραγματικό χρόνο, οι ομάδες εργάζονται ακούραστα για να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια και να διατηρήσουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας».

Αεροπορική εταιρεία προειδοποιεί για ακυρώσεις

Η αεροπορική εταιρεία IndiGo προειδοποίησε ότι μπορεί να επηρεαστούν οι πτήσεις. «Οι καιρικές συνθήκες σε όλα τα ΗΑΕ προβλέπεται να αλλάξουν, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Λόγω αυτής της εξελισσόμενης κατάστασης, ενδέχεται να υπάρξουν περιοδικές επιπτώσεις στις πτητικές λειτουργίες σε διάφορα σημεία της ημέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χ.

Έκλεισαν πάρκα και παραλίες

Ο Δήμος του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι λόγω των ασταθών καιρικών συνθηκών, όλα τα πάρκα και οι παραλίες που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή του θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Συνιστάται στους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες.