Να εφαρμοστεί άμεσα η δικαστική απόφαση για μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, η οποία δικαιώνει νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των ετών 2020 και 2021 και υποχρεώνει τη διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στη μονιμοποίησή τους, χωρίς σύνδεση με την ατομική αξιολόγηση.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται «σταθμός», καθώς κρίνει παράνομη τόσο την ανάκληση πράξεων μονιμοποίησης όσο και την άρνηση έκδοσής τους μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα και δημιουργώντας σαφές νομικό προηγούμενο για το σύνολο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η σύνδεση της μονιμοποίησης με την ατομική αξιολόγηση αποτέλεσε μια βαθιά προβληματική πολιτική επιλογή, η οποία μετέτρεψε ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα σε μηχανισμό πίεσης και πειθαναγκασμού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί εγκλωβίστηκαν σε καθεστώς παρατεταμένης εργασιακής ομηρίας, ενώ η συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή αντιμετωπίστηκε ως λόγος καθυστέρησης, άρνησης ή ακόμη και ανάκλησης πράξεων μονιμοποίησης.

Όπως τονίζεται, οι νεοδιόριστοι των ετών 2020 και 2021 είχαν ήδη πολυετή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Η μη ολοκλήρωση της μονιμοποίησής τους είχε σοβαρές επιπτώσεις σε κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα, όπως οργανικές τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μοριοδότηση, μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί άμεσα με τη δικαστική απόφαση και να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση τις πράξεις μονιμοποίησης, να επεκτείνει την εφαρμογή της σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, να αποκαταστήσει αναδρομικά όλα τα υπηρεσιακά δικαιώματα που επλήγησαν και να διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση δεν θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο πειθαρχικής ή εκδικητικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, ζητούν τη συνολική επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου αξιολόγησης, ώστε η μονιμοποίηση μετά τη διετία να πραγματοποιείται αυτοδίκαια, χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας εργασιακή σταθερότητα και σεβασμό στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές Ευκλείδης Τσακαλώτος, Μερόπη Τζούφη, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεόδωρος Δρίτσας, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα και Θεανώ Φωτίου.