Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Μετά την προχθεσινή κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘΑ με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις» είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10 το πρωί η πρώτη συνεδρίαση επί των διατάξεων.

Πρόκειται για ένα εκτενές πολυνομοσχέδιο που επιχειρεί να αναδιαμορφώσει συνολικά το τοπίο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα. Κεντρική του πρόβλεψη είναι η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, ενός νέου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου στη δραματική τέχνη, τον χορό και τη μουσική. Η Σχολή θα διαθέτει πέντε τμήματα καλλιτεχνικών σπουδών, ενώ η εισαγωγή των φοιτητών θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων που θα περιλαμβάνουν πρακτική αξιολόγηση και θεωρητική κατάρτιση.

Το νέο ίδρυμα θα λειτουργεί ως πλήρως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με σύγχρονη διοικητική δομή και δυνατότητα συνεργασιών με υφιστάμενες καλλιτεχνικές σχολές. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Καλλιτεχνικού Συμβουλίου, καθώς και ειδικών θέσεων διδακτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, ορισμένες υφιστάμενες κρατικές σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα σταματήσουν να δέχονται νέους σπουδαστές και θα ενταχθούν σταδιακά στο νέο σχήμα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία νέας κατηγορίας προσωπικού με τίτλο «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΚΕ)», η οποία εντάσσεται στο δημόσιο τομέα και εξομοιώνεται μισθολογικά και υπηρεσιακά με την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) στα δημόσια σχολεία. Προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής μαθητών, στελέχωση με κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς και ορισμός συντονιστή σε κάθε σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν θα λαμβάνουν επιπλέον αποδοχές, ενώ το κράτος θα καλύπτει το κόστος βιβλίων, εξοπλισμού, εξετάστρων και συνδρομών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο ρόλος των σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες μετατρέπονται και σε ψηφιακά κέντρα μάθησης, δημιουργείται εθνικό δίκτυο φιλαναγνωσίας, ενώ επεκτείνονται οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές.

Επιπλέον, προβλέπονται αλλαγές σε ζητήματα αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών, καθώς και η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Παράλληλα επεκτείνεται και στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ή Δ' τάξης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), η παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού ενώ αυξάνονται οι ατομικές συνεδρίες που διενεργούνται με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Συνολικά, το νομοσχέδιο επιχειρεί μια συνολική αναμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση τόσο στην καλλιτεχνική παιδεία όσο και στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων σχολείων.

