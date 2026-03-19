Ποιες οι θέσεις της...

Τι δική τους απάντηση στα όσα ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το μέλλον της Νέας Αριστεράς και των αλλαγών που επίκεινται στο κόμμα και κυρίως στην ηγεσία του, δίνουν κορυφαία στελέχη της πλειοψηφίας του κόμματος.

Αρχικά, σχολιάζοντας τη σεναριολογία των τελευταίων ημερών, που αφορούν την επικείμενη παραίτηση του Αλέξη Χαριτση από την ηγεσία, δηλώνουν σχετική άγνοια.

Ωστόσο, παίρνουν ξεκάθαρη θέση για το αύριο του κόμματος, υποστηρίζοντας πως η Νέα Αριστερά, που πρόσφατα πραγματοποίησε το συνέδριο της, κινείται στο πλαίσιο της ομόφωνης πολιτικής απόφασης που λήφθηκε:

Το κόμμα δεν εμπλέκεται σε κεντροαριστερά σενάρια. Οριοθετείται σαφώς απέναντι στο «κυοφορούμενο» κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκει συνεργασίες, όχι στην λογική των μέσων όρων και των κεντρώων πολιτικών, αλλά με ευθεία αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Παράλληλα εργάζεται για την ενίσχυση και την ανασύνθεση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ολο αυτό το διάστημα έχει λάβει πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα, για να αναδείξει μείζονα ζητήματα απέναντι στον πόλεμο, την ακρίβεια, το προσφυγικό και την κλιματική κρίση.

Α.Γ.