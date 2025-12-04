Οι διευκρινίσεις Ζαχαράκη για το πρωτόκολλο που ισχύει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

Απαντώντας σε σχετική βουλευτική ερώτηση για το πρωτόκολλο που ισχύει στα σχολεία αναφορικά με την πρωινή προσευχή αλλά και το καθεστώς της σημαίας η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη έδωσε το πλαίσιο που εφαρμόζεται.

Tι ισχύει για την πρωινή προσευχή

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών με ευθύνη των εκπαιδευτικών κάθε τμήματος. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και να γνωστοποιήσουν με υπεύθυνη δήλωση οι γονείς κηδεμόνες την επιθυμία τους. Κατά τις εορτές, εκκλησιασμός μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

ΣτΕ: Νόμιμη η προσευχή σε σχολεία

Yπενθυμίζεται ότι οεκκλησιασμός των μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και η πρωινή προσευχή δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και νομίμως προβλέπονται, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου αποφάσισε, με αφορμή αίτηση γονέων που ζητούσαν να ακυρωθεί Προεδρικό Διάταγμα του 2017 για την «οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» κατά το μέρος εκείνο με το οποίο προβλέπεται η τέλεση κοινής προσευχής μαθητών και εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, καθώς επίσης και κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα εκκλησιασμού των μαθητών στο πλαίσιο συγκεκριμένων εορτών. Η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, έκρινε ότι «η προσευχή και ο εκκλησιασμός στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστούν, όπως και η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, αναγκαία μέσα, με τα οποία υπηρετείται ο συνταγματικός σκοπός της αναπτύξεως της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων κατ’ άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος». Και σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι «ως εκ τούτου, οι εν λόγω διατάξεις απευθύνονται αποκλειστικά στους μαθητές που ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και όχι στους ετερόδοξους, αλλόθρησκους ή άθεους μαθητές», για τους οποίους το Δικαστήριο αναγνωρίζει τη δυνατότητα να μπορούν να απαλλαγούν από τον εκκλησιασμό και την πρωινή προσευχή «χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια, εφόσον οι γονείς τους υποβάλουν δήλωση ότι δεν επιθυμούν, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να συμμετέχουν τα τέκνα τους στην προσευχή και τον εκκλησιασμό».

Πάντα στον ιστό η ελληνική σημαία στα σχολεία

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα η ελληνική σημαία παραμένει πάντα αναρτημένη στον ιστό των σχολείων, όπως συμβαίνει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατά τις εθνικές επετείους και τις καθιερωμένες εορτές πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία, με τιμή στη σημαία:

28η Οκτωβρίου: Εθνική Επέτειος. Αν η ημερομηνία είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

25η Μαρτίου: Εθνική Επέτειος. Αν είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

17 Νοεμβρίου: Επέτειος Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντίστασης. Αν η ημερομηνία είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

30 Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών. Αν είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

Η εορτή της σημαίας συμπίπτει με την 28η Οκτωβρίου.