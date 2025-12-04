Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, από το Ίλιον μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Τι λέει για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, τον γάμο και τον ερχομό του γιου τους, που άλλαξε τη ζωή του;

Τι αναφέρει για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δηλώνει fun του;