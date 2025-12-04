Με τα μέτρα αυτά, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την ελληνική κτηνοτροφία, που από τον Αύγουστο του 2024 έχει πληγεί σοβαρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Με επιπλέον 50 εκατ. ευρώ ενισχύει η κυβέρνηση τους Έλληνες κτηνοτρόφους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής.

Το ποσό περιλαμβάνει αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος και κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 334715/2025 και 337680/2025, οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 19,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και 28,5 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, 2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νόσου. Η αποζημίωση ανά θανατωμένο ζώο φτάνει έως και τα 250 ευρώ, η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος αφορά 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών, 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και 35 ευρώ για κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών. Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν εντός Δεκεμβρίου, ενώ οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα θα καταβάλλονται απευθείας από τις περιφέρειες.

«Οι νέες αποζημιώσεις αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση απέναντι στις συνέπειες της ευλογιάς. Η προτεραιότητά μας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να εξομαλυνθεί η παραγωγή και να διασφαλιστεί ένα σταθερό περιβάλλον για τους κτηνοτρόφους», δήλωσε ο υπουργός Κώστας Τσιάρας.