Με το πρόγραμμα Renault Reward, τα δημοφιλή Clio, Captur, Arkana και Symbioz, προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές.

Αυτές τις γιορτές, το «δώρο» παύει να είναι μια παροδική απόλαυση και μετατρέπεται σε μια επιλογή με διάρκεια και αξία. Η Renault δεν μιλά απλώς για προσφορές, αλλά για μια ολοκληρωμένη πρόταση που απευθύνεται σε όσους βλέπουν την αγορά αυτοκινήτου ως επένδυση στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από το πρόγραμμα Renault Reward, με κεντρικό μήνυμα «Κορυφαία επιλογή, Κορυφαία ανταμοιβή», τα Clio, Captur, Arkana και Symbioz προσφέρονται με όφελος έως 2.500 ευρώ, για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων και για αγορές έως το τέλος του 2025. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που έχει παρουσιαστεί ποτέ στα γαλλικά best seller, σε μια περίοδο όπου η έξυπνη και συνειδητή αγορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.Η σύγχρονη γκάμα της Renault καλύπτει ουσιαστικά κάθε ανάγκη, από την καθημερινή μετακίνηση έως τις πιο απαιτητικές οικογενειακές χρήσεις. Κοινή βάση όλων των μοντέλων είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η προηγμένη τεχνολογία και η ευελιξία στις επιλογές κινητήρων, με πλήρως υβριδικά σύνολα αλλά και εκδόσεις διπλού καυσίμου βενζίνης–LPG, που εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς εκπτώσεις στις επιδόσεις.Το Renault Clio συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία Β, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία. Με μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες κινητήρων της αγοράς, που περιλαμβάνει full hybrid επιλογές, εκδόσεις διπλού καυσίμου και το μοναδικό diesel της κατηγορίας, απευθύνεται σε κάθε τύπο οδηγού.

Είναι ένα αυτοκίνητο που εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε.Το Renault Captur ξεχωρίζει ως μια από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις στα B-SUV. Οι compact διαστάσεις του διευκολύνουν την κίνηση στην πόλη, ενώ η πρακτικότητα ενισχύεται από το συρόμενο πίσω κάθισμα και τους ευέλικτους χώρους. Οι διαθέσιμες εκδόσεις full hybrid και διπλού καυσίμου υπογραμμίζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, καθιστώντας το ιδανικό για όσους αναζητούν ουσία χωρίς υπερβολές.

Με διαφορετική αισθητική προσέγγιση, το Renault Arkana απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Η κουπέ-SUV σχεδίαση συνδυάζεται με σπορτίφ χαρακτήρα και πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων έως 160 ίππους, προσφέροντας αποδοτικότητα και οδηγική απόλαυση σε ένα πακέτο που πείθει τόσο με την εικόνα όσο και με την ουσία του.Στην κορυφή της σύγχρονης πρότασης βρίσκεται το νέο Renault Symbioz, ένα hi-tech C-SUV με πλήρως υβριδική φιλοσοφία. Παρά τις συγκρατημένες εξωτερικές διαστάσεις, εντυπωσιάζει με την ευρυχωρία επιβατών και αποσκευών, αποδεικνύοντας ότι η πρακτικότητα μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την προηγμένη τεχνολογία.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα συνοδεύονται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση σιγουριάς. Σε συνδυασμό με το οικονομικό όφελος του Renault Reward, τα Clio, Captur, Arkana και Symbioz συνθέτουν μια πρόταση που δύσκολα αγνοείται. Γιατί αυτές τις γιορτές, το καλύτερο δώρο είναι εκείνο που σε ανταμείβει κάθε μέρα στον δρόμο