Η αγαπημένη συνταγή τα φετινά Χριστούγεννα.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που το σπίτι γεμίζει αρώματα, ζεστασιά και ανθρώπους γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Είναι οι στιγμές που το φαγητό γίνεται αφορμή για μοίρασμα, γέλια και αναμνήσεις.

Το χοιρινό με δαμάσκηνα είναι ένα πιάτο γιορτινό, γεμάτο θαλπωρή, που συνδυάζει το αλμυρό με το γλυκό με τον πιο αρμονικό τρόπο. Ιδανικό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, φέρνει μαζί του την παράδοση αλλά και μια πινελιά ιδιαίτερης γεύσης που εντυπωσιάζει.

Χοιρινό με δαμάσκηνα

Υλικά (4–6 άτομα)

1½ κιλό χοιρινό (λαιμός ή μπούτι, σε κομμάτια)

200 γρ. δαμάσκηνα αποξηραμένα, χωρίς κουκούτσι

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1 ποτήρι κόκκινο κρασί

2 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 φύλλο δάφνης

1 ξυλάκι κανέλας

Αλάτι & πιπέρι

(προαιρετικά) λίγο μπαχάρι ή μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το χοιρινό μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε 2–3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Ρίχνουμε το μέλι, τη δάφνη, την κανέλα, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ώστε να σκεπαστεί το φαγητό.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1–1½ ώρα, μέχρι να μαλακώσει το κρέας.

Λίγο πριν το τέλος, προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει και να γλυκάνει φυσικά.

Σερβίρισμα

Σερβίρεται ιδανικά με πατάτες φούρνου, πουρέ ή ρύζι και συνοδεύεται τέλεια με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ένα πιάτο που μυρίζει Χριστούγεννα και κάνει το γιορτινό τραπέζι ακόμα πιο ξεχωριστό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cxqpffxex12h?integrationId=40599y14juihe6ly}