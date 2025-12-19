Το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό κανονικά, ενώ ο ΕΟΔΥ έχει λάβει γνώση του περιστατικού.

Ένα κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας τύπου Β καταγράφηκε σε λύκειο των Χανίων, με μια 17χρονη μαθήτρια της τρίτης τάξης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το zarpanews.gr, η διάγνωση έγινε μετά την επιστροφή του κοριτσιού από πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και τη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή.

Το σχολείο ενημέρωσε αμέσως τους γονείς των μαθητών μέσω email, περιγράφοντας την κατάσταση και επιβεβαιώνοντας ότι ο ΕΟΔΥ έχει λάβει γνώση του περιστατικού.

Στην ανακοίνωση, οι αρμόδιες αρχές δίνουν οδηγίες για βασικά μέτρα πρόληψης, όπως σχολαστικό πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να απαιτείται απολύμανση των χώρων.

Αναγνώστες του zarpanews.gr αναφέρουν ότι παρόμοια κρούσματα εμφανίζονται κατά καιρούς σε μαθητές που επιστρέφουν από σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β είναι σοβαρή λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, η οποία ξεκινά συχνά με ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με ίωση, όπως πυρετό και πονοκέφαλο, αλλά μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία μέσα σε 24 ώρες, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και θάνατο. Κλασικά συμπτώματα είναι η δυσκαμψία αυχένα, η φωτοφοβία, η σύγχυση και, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, το αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί με πίεση.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και τήρηση των βασικών υγειονομικών κανόνων, ενώ οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί, χωρίς πανικό.