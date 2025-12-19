Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Σε σχετική ενημέρωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της δρομολογεί έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Η εταιρεία ενημερώνει, επίσης, το επιβατικό κοινό πως αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:

- Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο - Σεφ - Παλαιό Δημαρχείο).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο - Αγία Τριάδα - Παλαιό Δημαρχείο).