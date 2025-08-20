Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οδηγό ταξί η Μαρία Aντωνά: «Με πήγε στο βουνό»

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας που σόκαρε το πάνελ της εκπομπής.

Με αφορμή την υπόθεση παρενόχλησης στην Κρήτη, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» ότι έχει υπάρξει και η ίδια θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη.

«Πριν πολλά χρόνια, όταν είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, βρεθήκαμε κοντά στην κορυφή ενός βουνού», είπε, προκαλώντας σοκ στην παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της.

Η ίδια τόνισε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια, σημειώνοντας πως αυξάνονται οι μαρτυρίες γυναικών που έχουν δεχθεί παρενόχληση κατά τη διάρκεια ταξιδιού.