Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οδηγό ταξί η Μαρία Aντωνά: «Με πήγε στο βουνό»

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οδηγό ταξί η Μαρία Aντωνά: «Με πήγε στο βουνό»
Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας που σόκαρε το πάνελ της εκπομπής.

Με αφορμή την υπόθεση παρενόχλησης στην Κρήτη, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» ότι έχει υπάρξει και η ίδια θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη.

«Πριν πολλά χρόνια, όταν είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, βρεθήκαμε κοντά στην κορυφή ενός βουνού», είπε, προκαλώντας σοκ στην παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της.

Η ίδια τόνισε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια, σημειώνοντας πως αυξάνονται οι μαρτυρίες γυναικών που έχουν δεχθεί παρενόχληση κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

