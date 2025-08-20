Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Η θεοβρωμίνη μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα καλής χοληστερόλης σας - και η μαύρη σοκολάτα τυχαίνει να είναι μια καλή πηγή.

Μια φυσική ένωση που βρίσκεται στη σοκολάτα φαίνεται πως μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τα επίπεδα της «καλής» HDL χοληστερόλης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αν και η επίδραση είναι μικρή, τα ευρήματα δίνουν στους επιστήμονες περισσότερα στοιχεία για τη σχέση ανάμεσα στο κακάο και την υγεία της καρδιάς.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Food Science & Nutrition, εξέτασε τη θεοβρωμίνη — ένα ήπιο διεγερτικό παρόμοιο με την καφεΐνη που βρίσκεται φυσικά στο κακάο. Αν και μέχρι τώρα η προσοχή είχε στραφεί κυρίως στις πολυφαινόλες του κακάο (αντιοξειδωτικές ενώσεις με αποδεδειγμένα καρδιοπροστατευτικά οφέλη), οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν τον ρόλο της θεοβρωμίνης.

Η μελέτη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών Kermanshah στο Ιράν και συμμετείχαν 72 ενήλικες ηλικίας 40–55 ετών με μεταβολικό σύνδρομο — μια κατάσταση που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία έλαβε καθημερινά 450 mg θεοβρωμίνης, ενώ η άλλη έλαβε εικονικό φάρμακο. Και οι δύο ομάδες ακολούθησαν υποθερμιδική δίαιτα, ενώ τους ζητήθηκε να αποφεύγουν προϊόντα κακάο και υπερβολική καφεΐνη.

Μετά από 12 εβδομάδες, τα αποτελέσματα έδειξαν:

Μικρή αύξηση στη συνολική HDL χοληστερόλη (περίπου +0,34 mg/dL).

Αύξηση του υποτύπου HDL2, που θεωρείται πιο προστατευτικός για την καρδιά.

Ενίσχυση της δραστηριότητας του γονιδίου PPAR-άλφα, το οποίο βοηθά στη διάσπαση του λίπους.

Ωστόσο, το μέγεθος των αλλαγών θεωρείται περιορισμένο και δύσκολα θα επηρεάσει σημαντικά την υγεία της καρδιάς από μόνο του.

Τι σημαίνει αυτό για εμάς;

Η δόση θεοβρωμίνης που χρησιμοποιήθηκε αντιστοιχεί περίπου σε 60–80 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας την ημέρα — ποσότητα που μπορεί εύκολα να αυξήσει την πρόσληψη ζάχαρης και θερμίδων.

Αν και η θεοβρωμίνη φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην αύξηση της «καλής» χοληστερόλης, η πραγματική διαφορά είναι μικρή. Έτσι, δεν δικαιολογείται η υπερκατανάλωση σοκολάτας με σκοπό τη βελτίωση της χοληστερόλης.

Από την άλλη, η μαύρη σοκολάτα, χάρη στις πολυφαινόλες της, παραμένει μια καλύτερη επιλογή από τα γλυκά με πολλά επεξεργασμένα σάκχαρα, ενώ έχει συνδεθεί με οφέλη όπως βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και μειωμένο κίνδυνο διαβήτη.

Πηγή: eatingwell