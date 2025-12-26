Ο Κάλκιν αποσύρθηκε από τη βιομηχανία του θεάματος σε ηλικία 14 ετών, μετά την ταινία «Richie Rich» το 1994. Επέστρεψε στην υποκριτική το 2003 με το βιογραφικό δράμα «Party Monster».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ο πρωταγωνιστής της αγαπημένης σε όλους χριστουγεννιάτικης ταινίας «Home Alone» σήμερα είναι 45 ετών αλλά θυμάται ακόμα τις σκανταλιές του «Κέβιν».

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Ήξερα ότι αυτό που έκανα ήταν διαφορετικό από ό,τι έκαναν τα άλλα παιδιά. Για μένα, δεν καταλάβαινα πόσο παράξενη ήταν η ζωή μου μέχρι που μεγάλωσα και απομακρύνθηκα από όλα αυτά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός ανέφερε: «Με τον καιρό αποκτάς το λεξιλόγιο — το πραγματικό λεξιλόγιο, το συναισθηματικό — για να καταλάβεις πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά».

{https://www.youtube.com/watch?v=3JLmNRBi5GU}

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν και τα επτά αδέλφια του είχαν μία δύσκολη παιδική ηλικία, έπειτα από τον χωρισμό των γονιών τους το 1995 και την αποξένωσή τους από τον πατέρα τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο podcast «Sibling Revelry» με την Κέιτ Χάντσον και τον Όλιβερ Χάντσον, ο ηθοποιός είπε ότι μία από τις πρώτες του αναμνήσεις από τον πατέρα του ήταν η σκέψη: «Όταν μεγαλώσω, έτσι δεν θα είμαι με τα παιδιά μου.

«Τώρα που έχω δικά μου παιδιά, είναι σαν να ανακατεύονται όλα μέσα μου. Σκέφτομαι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν έτσι. Είχε όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά. Είναι τρελό», είχε αναφέρει ο Κάλκιν.

Αναφέροντας ότι δεν έχει μιλήσει με τον πατέρα του εδώ και περίπου 30 χρόνια, ο Κάλκιν είπε για την αποξένωσή τους: «Το αξίζει κιόλας. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που είχε επτά παιδιά και τώρα έχει τέσσερα εγγόνια. Και κανένα από αυτά δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του».

Ο Κάλκιν είναι ζευγάρι με την Μπρέντα Σονγκ και έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 4χρονο Ντακότα και τον 2χρονο Κάρσον.