Το «Μόνος στο σπίτι» συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Έχουν περάσει 35 χρόνια από τη στιγμή που ο κόσμος γνώρισε τον «Κέβιν Μακάλιστερ», εκείνον τον πανέξυπνο πιτσιρικά που επιβίωσε όταν έμεινε «Μόνος στο σπίτι». Και όπως όλα δείχνουν, ούτε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ούτε οι διαφημιστές έχουν… ξεμπερδέψει την ταινία που τον έκανε διάσημο.

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, το «Μόνος στο σπίτι» έρχεται ξανά στην «επικαιρότητα». Όχι μόνο γιατί πολλοί βλέπουν την ταινία τις ημέρες των γιορτών, αλλά και επειδή συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για διαφημίσεις.

Αυτή τη φορά ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε ξανά «Κέβιν Μακάλιστερ» για χάρη της «Home Instead», μιας εταιρείας που παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα σε ηλικιωμένους. «Σπίτι, αλλά όχι μόνος», είναι το σλόγκαν των σποτ με πρωταγωνιστή τον 45χρονο ηθοποιό, στα οποία ψάχνει τρόπους να προστατεύσει τη μητέρα του από τυχόν κινδύνους στην οικία της.

Δεν είναι η πρώτη- και πιθανότατα ούτε η τελευταία- διαφήμιση που βασίζεται στο «Μόνος στο σπίτι». Το 2018 ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε πρωταγωνιστήσει σε σχετικό σποτ της Google.

Και το 2024 πρωταγωνίστησε σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της Uber Eats.

