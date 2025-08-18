Games
Οργή για ρατσιστική διαφήμιση της Swatch, αναγκάστηκε να την αποσύρει

Οργή για ρατσιστική διαφήμιση της Swatch, αναγκάστηκε να την αποσύρει Φωτογραφία: AP Photo/Francois Mori
Ζήτησε συγγνώμη η Swatch, μετά τις αντιδράσεις για τη διαφήμιση.

Η Swatch αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει διαφήμιση έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε, καθώς το περιεχόμενό της θεωρήθηκε ρατσιστικό.

Στη διαφήμιση, το μοντέλο τραβούσε τις άκρες των ματιών του. Κάτι που για πολλούς Κινέζους χρήστες των social media ήταν κίνηση που παραπέμπει στον ρατσιστικό χαρακτηρισμό για τα «σχιστά μάτια».

Όταν η διαφήμιση έγινε viral, για λάθος λόγους, δυνάμωσαν οι φωνές για μποϊκοτάζ στα προϊόντα της εταιρείας. Έτσι, η Swatch αναγκάστηκε να την αποσύρει και να ζητήσει συγγνώμη.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για όποια αναστάτωση ή παρεξήγηση μπορεί να προκάλεσε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση. «Δίνουμε σε αυτό το ζήτημα τη μέγιστη σημασία και απευθείας αφαιρέσαμε όλο το σχετικό υλικό παγκοσμίως», συμπλήρωσε.

Όμως, αυτή η κίνηση δεν κατεύνασε την οργή στο Weibo. Η Swatch «φοβάται μόνο για τα κέρδη της. Μπορείτε να ζητάτε συγγνώμη, αλλά δεν θα σας συγχωρήσω», σχολίασε ένας χρήστης. «Βγάζουν χρήματα από εμάς και παρόλα αυτά τολμάνε να κάνουν διακρίσεις σε βάρος των Κινέζων. Θα είμαστε δειλοί αν δεν κάνουμε μποϊκοτάζ στην Κίνα», τόνισε άλλος.

Περίπου το 27% των εσόδων της εταιρείας προέρχονται από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, παρά τη μείωση των πωλήσεών της, σύμφωνα με το Reuters. Οι αντιδράσεις για τη διαφήμιση αποτελούν ένα ακόμα πρόβλημα για τη Swatch, οι μετοχές της οποίας έχουν χάσει περίπου τη μισή αξία τους από τις αρχές τουη 2023, ενώ η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με δασμούς 39% για τις εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν οργανώσει μποϊκοτάζ σε εταιρείες που θεωρούν ότι τους προσβάλουν ή απειλούν το εθνικό συμφέρον. Το 2021 έγινε εκτεταμένο μποϊκοτάζ εναντίον εταιρειών όπως οι H&M, Nike και Adidas, επειδή εξέφρασαν ανησυχία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επαρχία Σιντζιάνγκ σε βάρος των Ουιγούρων.

Ο οίκος μόδας Dolce & Gabbana επίσης βρέθηκε αντιμέτωπος με μποϊκοτάζ το 2018, μετά την ανάρτηση βίντεο με μοντέλο από την Κίνα που προσπαθούσε να φάει ιταλικό φαγητό με ξυλάκια. Προϊόντα του οίκου αποσύρθηκαν από ηλεκτρονικά καταστήματα στην Κίνα, ενώ ο Dolce & Gabbana ακύρωσε επίδειξη μόδας που είχε προγραμματίσει να κάνει στη Σαγκάη.

Πηγή: ΒΒC

