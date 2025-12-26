Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια Όρη.

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους και εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από το χιόνι, στην ορεινή Φωκίδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Οι ορειβάτες αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, με τις έρευνες να εξελίσσονται υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και εκτεταμένη, ωστόσο η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο από τους τέσσερις ορειβάτες ήταν πολύ έμπειροι, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη.

Φαίνεται πως η παρέα των ορειβατών ξεγελάστηκε από τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν όταν ξεκίνησαν για τη διαδρομή τους στο βουνό. Μετά τη χιονόπτωση επικρατούσε στην περιοχή λιακάδα, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, τότε ευνοείται το φαινόμενο των χιονοστιβάδων. Μία από αυτές τους καταπλάκωσε βάζοντας τέλος στο αισιόδοξο σενάριο των διασωστών, πως είχαν βρει κάποιο καταφύγιο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τρεις φίλοι 30, 35 και 55 ετών, είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό του Αθανασίου Διάκου με προορισμό την κορυφή του Κόρακα. Μαζί τους ήταν και μία νεαρή γυναίκα.

Το όχημά τους εντοπίστηκε την Πέμπτη (25/12) από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα ήταν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα να βρουν σώους τους ορειβάτες. Δυστυχώς, όμως, διαψεύστηκαν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί drone «χτένιζε» από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.

Ανάμεσά τους, ήταν ένας Πατρινός με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο, έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές σύμφωνα με το Tempo24.news.

Τυχερός φαίνεται ότι στάθηκε ένας γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, φίλος του Θανάση Κολοτούροου, ο οποίος ενώ ήταν να πάει μαζί με την παρέα στο βουνό, τελικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής...