Τάκης Βαμβακίδης: Πνευμονική εμβολή υπέστη ο γνωστός ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Πνευμονική εμβολή υπέστη ο γνωστός ηθοποιός Φωτογραφία: GLOMEX / ERT1
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης, ύστερα από την πνευμονική εμβολή που υπέστη, η πορεία της υγείας του.

Ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης, στις 14 Αυγούστου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, υπέστη οξεία πνευμονική εμβολή ενώ, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και το ρεπορτάζ της Ontime, ο Τάκης Βαμβακίδης, ένιωσε πως «πνίγεται» από τον βήχα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Σε αυτό το σημείο οι θεράποντες ιατροί έδωσαν την γνωμάτευση της εμβολής και εντολή για πλήρη ακινησία ενώ του χορηγήθηκε και φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει. Στο πλευρό του ηθοποιού, βρίσκονται στενοί συγγενείς και φίλοι, ενώ ο ίδιος ακολουθεί τις εντολές των γιατρών.

Παράλληλα, ο ίδιος, φαίνεται πως είχε οργανώσει με τις «Εκδόσεις- Ταξίδια- Τραπεζούς» οδοιπορικό στον Πόντο, σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Φωκίωνα Φουντουκίδη. Το περιεχόμενο, θα είχε αφηγήσεις κειμένων και Ποντιακή μουσική, ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα πρέπει ο ίδιος να παραμείνει στο κρεβάτι.

Σε δεύτερο χρόνο, σε επικοινωνία που είχε με το Ontime, ο ηθοποιός, είπε «Συγχωρέστε με αδέλφια», απολογούμενος στον κόσμο και τον συνεργάτη του για την αναβολή του οδοιπορικού, που θα λάμβανε χώρα από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου.

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Η Παναγιά με σκέπασε» ενώ έκανε το Σταυρό του, έχοντας δίπλα του την Παναγιά τη Σουμελά που δίνει δύναμη στους Πόντιους.

Το ίδιο δημοσίευμα βέβαια, αναφέρει πως ο ηθοποιός, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που θα επισκεπτόταν τον Πόντο και θα προσκυνούσε στην Παναγιά τη Σουμελά.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Τάκης Βαμβακίδης, είναι Έλληνας ηθοποιός και ιδιαίτερα συνδεδεμένος με το ποντιακό θεατράκι σκιών, ενώ έχει αναλάβει στην καριέρα του και πληθώρα από ρόλους σε θεατρικές- κυρίως- παραστάσεις. Είναι γεννημένος το 1955, στο Βελεστίνο Ελασσόνας. Στη Θεσσαλία μάλιστα ξεκίνησε και την καριέρα του ως υποβολέας, κατά τη στρατιωτική του θητεία. Αμέσως μετά διακρίθηκε με την Ερασιτεχνική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Τέλος, αξίζει να γνωρίζεται πως συνεργάστηκε επί πληθώρα ετών με τον γνωστό καραγκιοζοπαίχτη Ευγένιο Σπαθάρη, στο θέατρο σκιών.

