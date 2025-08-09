Χρυσούλα Διαβάτη: Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Το δύσκολο καλοκαίρι της ηθοποιού. Πώς είναι η κατάστασή της.

Η Χρυσούλα Διαβάτη βιώνει ένα δύσκολο καλοκαίρι.

Αντί για σκηνές, ρόλους και πρόβες, η έμπειρη πρωταγωνίστρια του θεάτρου ζει αυτές τις ημέρες στο ημίφως της ανάρρωσης έχοντας δώσει μια σιωπηλή, αλλά σθεναρή, μάχη για την υγεία της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Κατερίνας Μιχαήλ στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, όλα ξεκίνησαν πριν από λίγους μήνες όταν ένα αυτοάνοσο νόσημα ανάγκασε τη Χρυσούλα Διαβάτη να «πατήσει φρένο».

Η κατάσταση της, αν και σήμερα είναι εμφανώς βελτιωμένη, χρειάστηκε φροντίδα, επιμονή και κυρίως αφοσίωση. Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι: καμία επαγγελματική υποχρέωση, μόνο αποθεραπεία και ηρεμία.

Στο πλευρό της αγαπημένης ηθοποιού, αδιάλειπτα, ο σύντροφος της στη ζωή και στην Τέχνη, Νικήτας Τσακίρογλου.

Ακούραστος συνοδοιπόρος, στηρίζει κάθε της στιγμή όχι από υποχρέωση αλλά από αγάπη, όπως ο ίδιος τονίζει. Δίπλα τους και η κόρη τους, Λήδα, με τα δυο εγγόνια.

Ο ίδιος ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε πρόσφατη δήλωση του, δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για την περιπέτεια που περνάει η σύζυγος του. «Πάμε καλά» είπε ο ηθοποιός με την χαρακτηριστική του ηρεμία.