Αέρινη και ντελικάτη η πορτοκαλένια βασιλόπιτα που σας προτείνουμε θα γράψει τη δική της γευστική ιστορία στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

Η βασιλόπιτα σε μορφή κέικ με πορτοκάλι είναι η πιο σίγουρη επιλογή για ένα γιορτινό τραπέζι που συνδυάζει άρωμα, γεύση και απόλυτη επιτυχία. Αφράτη, ζουμερή και διακριτικά αρωματισμένη με ξύσμα πορτοκαλιού είναι μια από τις συνταγές «εγγύηση» για να σερβίρετε στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στο σωστό χτύπημα των υλικών και στην ισορροπία του πορτοκαλιού, που χαρίζει φρεσκάδα χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα. Για ακόμη πιο ζουμερό αποτέλεσμα, μόλις βγει η βασιλόπιτα από τον φούρνο, τρυπήστε ελαφρά την επιφάνειά της και περιχύστε με 2–3 κουταλιές φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Το άρωμα θα απογειωθεί!

{https://exchange.glomex.com/video/v-cy1q0m05sjch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υλικά

250 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

220 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

4 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

Χυμός από 1 πορτοκάλι

Ξύσμα από 2 ακέρωτα πορτοκάλια

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι baking powder (16 γρ.)

1 πρέζα αλάτι

1 βανίλια

Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα

1 φλουρί, τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση

Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη στο μίξερ μέχρι να αφρατέψουν και να αποκτήσουν ανοιχτόχρωμη, κρεμώδη υφή. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Ρίχνουμε τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού, καθώς και τη βανίλια, και ανακατεύουμε απαλά.

Σε ξεχωριστό μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με το baking powder και το αλάτι. Προσθέτουμε τα στερεά υλικά στο μείγμα σε δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές και αφράτο μείγμα.

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε τη φόρμα, ρίχνουμε το μείγμα και τοποθετούμε το φλουρί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 50–60 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι από το κέντρο.

Αφήνουμε τη βασιλόπιτα να κρυώσει καλά, ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη πριν το σερβίρισμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cgbibx9g3svd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα κόλπα για αφράτο αποτέλεσμα

Διαλέξτε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και κοσκινίστε το. Το μυστικό για αφράτη ζύμη είναι το πολύ καλό χτύπημα στο μίξερ, πάντα με το εξάρτημα του φτερού. Το βούτυρο ή η μαργαρίνη που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχουν μαλακώσει καλά πριν τη χρήση τους. Καλύψτε προσεκτικά το ταψί με λαδόκολλα, και στα τοιχώματά του, και ρίξτε από πάνω το μείγμα. Η χρήση της λαδόκολλας βοηθά στο καλύτερο ψήσιμο της βασιλόπιτας.



