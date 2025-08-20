Games
Life

Στο χειρουργείο η Σοφία Κουρτίδου- Τι συμβαίνει με την υγεία της

Στο χειρουργείο η Σοφία Κουρτίδου- Τι συμβαίνει με την υγεία της Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @sofiakourtidou
Μια περιπέτεια στην υγεία της οδήγησε την Σοφία Κουρτίδου, εσπευσμένα στο χειρουργικό κρεβάτι.

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της, οδήγησε την τραγουδίστρια και performer, στο χειρουργικό κρεβάτι, ενώ το γεγονός έγινε γνωστό ύστερα από προσωπική της ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Σοφία Κουρτίδου, επέλεξε να ενημερώσει η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους σε σχέση με την περιπέτεια την οποία αντιμετωπίζει, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί μαζί τους και ένα σπουδαίο μήνυμα. Φυσικά, η δημοσίευσή της, ξεχώρισε για το χιούμορ και την όμορφη αντιμετώπιση που δείχνει να έχει η ίδια.

Τι συνέβη με την υγεία της Σοφίας Κουρτίδου

Με γνώμονα το απαράμιλλο χιούμορ της και την αισιοδοξία της, η τραγουδίστρια, ενημέρωσε τους followers της, πως όλα βαίνουν καλώς, δίνοντας την υπόσχεση πως θα επιστρέψει δυνατή στην καθημερινότητά της.

Αναλυτικότερα, η ίδια ανήρτησε ένα σχετικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, μέσω του οποίου ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στάθηκαν στο πλευρό της, ενώ μάλιστα δεν δίστασε να τραγουδήσει. Παρ’ όλα αυτά, τόσο στην ανάρτησή της όσο και στην ιστορία της, η ίδια φαίνεται εμφανώς επηρεασμένη από την χειρουργική επέμβαση, μη χάνοντας την καλή της διάθεση.

kourtidou mesa 051c8

Σε δεύτερο χρόνο, ως λεζάντα στο βίντεό της, συμπλήρωσε: «Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα «γιάνει».

Κι έτσι κι έγινε.

Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου... το αγαπημένο μου οτιδήποτε... όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους.

Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη...».

Με αυτόν τον τρόπο μάλιστα, επέλεξε να παροτρύνει τους ακόλουθούς της να μην αμελούν το σώμα και τις ανάγκες του, ενώ φαίνεται πως ανυπομονεί να επανέλθει στην καθημερινότητά της δριμύτερη.

{https://www.instagram.com/p/DNlGScsIGzn/}

