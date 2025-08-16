Άρης Μουγκοπέτρος: Έπαιξε κλαρίνο για πρώτη φορά μετά το ατύχημα - Το τάμα στην Παναγία

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δεν το έβαλε κάτω από την ημέρα που έγινε το ατύχημα.

Τέσσερις μήνες πέρασαν από την ημέρα που ο Άρης Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα από το χέρι του λόγω ατυχήματος.

Μια κροτίδα έσκασε στα χέρια του, την ώρα που την κρατούσε σε γλέντι τη Δευτέρα του Πάσχα, και είχε ως συνέπεια να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλα από το αριστερό του χέρι, προκαλώντας σοκ στον ίδιο, στους οικείους του αλλά και στον μουσικό κόσμο που τον γνώριζε.

Ωστόσο, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δεν το έβαλε κάτω. Ο Άρης Μουγκοπέτρος μπήκε σε μία μακρά περίοδο αποκατάστασης και σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ανέβασε ένα ξεχωριστό, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ξανά το αγαπημένο του όργανο. Με αυτό τον τρόπο θέλησε να τιμήσει το τάμα που είχε κάνει, όπως εξομολογείται, στην Παναγία.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως, εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια, 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για Χάρη Της, κι ας είναι με το ένα χέρι», δηλώνει ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανώς συγκινημένος.

«Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και μ’ εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί. Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από τέσσερις μήνες», συμπληρώνει.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω … Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», γράφει στη λεζάντα του βίντεο ο Άρης Μουγκοπέτρος και τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν αποθεωτικά.

{https://www.instagram.com/p/DNXRrnksrOo/}