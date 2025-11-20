Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος μιλάει για τον ακρωτηριασμό του μετά από κροτίδα που εξερράγη στο χέρι την περίοδο του Πάσχα 2025.

Λίγοι μήνες έχουν περάσει από όταν ο γνωστός μουσικός και οργανοπαίκτης, Άρης Μουγκοπέτρος, τραυματίστηκε από κροτίδα το Πάσχα του 2025, με αποτέλεσμα να χάσει τα δύο του δάχτυλα από το δεξί χέρι και να υποστεί βλάβη η όρασή του.

Έκτοτε, ο Άρης Μουγκοπέτρος, έχει επιβληθεί σε επανειλημμένα χειρουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η όρασή του και η λειτουργικότητα του χεριού του – παρά τον ακρωτηριασμό που υπέστη.

Ο μουσικός, το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» όπου και μίλησε για τον τραυματισμό και την αποκατάστασή του, ενώ ξέσπασε και απέναντι στο άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα.

Όσα εξομολογήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μίλησε για τον αγώνα που έχει δώσει έως τώρα για την αποκατάστασή του: «Δεν έχω τα δύο μου δάχτυλα. Είχα πάθει ζημιά και στα 4 δάχτυλα. Στο ένα δάχτυλο είχε φύγει όλο το δέρμα και αυτή τη στιγμή έχει δέρμα από το μπούτι μου. Ο αντίχειράς μου δεν υπήρχε και πήραν ένα κοκαλάκι το οποίο υπήρχε στο μεσαίο μου δάχτυλο και το έβαλε στον αντίχειρα ο γιατρός μου.... Έτσι φτιάξαμε τον αντίχειρα σε πρώτο χρόνο, γιατί εάν αυτό το μόσχευμα δεν έπιανε, θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι από τον αγκώνα. Το έμαθα τώρα πρόσφατα αυτό, γι’ αυτό το αναφέρω».

Μιλώντας για τη στιγμή του τραυματισμού του, σημείωσε πως εκείνη την ώρα δεν είχε αντιληφθεί τον πόνο: «Μάζευα τα κομμάτια από τα δάχτυλά μου. Όταν έγινε όλο αυτό το μπαμ, δεν είχα προλάβει να πονέσω», σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως σαν άνθρωπος ήταν ιδιαίτερα «φοβιτσιάρης»: «Ήμουν και ένας άνθρωπος, φοβιτσιάρης … Αν δεν είχα τον αναπτήρα μου για να καπνίσω και είχε άλλος σπίρτα, δεν άναβα το τσιγάρο, για παράδειγμα. Ήμουν τόσο κολλημένος, γι’ αυτό πολλοί παραξενεύτηκαν. Εγώ δεν ήθελα να προσάψω την ευθύνη του ανάμματος της κροτίδας σε κάποιον άλλο, γιατί το θεωρούσα άνανδρο να μην ισχυριστώ αυτό που έγινε, γιατί εγώ το άναψα. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει «άναψέ το, δεν είναι τίποτα»…», είπε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, ο μουσικός, φαίνεται να ξεσπά απέναντι στον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα εκείνο το βράδυ, λέγοντας πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και σε άλλα εξώδικα: «Ζητάω συγγνώμη στον επιστήθιο φίλο μου, αυτόν εκεί, που δεν ήξερα ότι μου έφερε χειροβομβίδα. Εγώ που έμεινα ανάπηρος ζητάω συγγνώμη! Για να μη μου στείλει κι άλλο εξώδικο και δεν ξέρω αν μπορώ και να ανταπεξέλθω στις μηνύσεις των δικηγόρων του και των φίλων του, που είναι όλοι μία ομάδα εκεί.», είπε και συνέχισε:

«Ζητάω συγγνώμη σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει περάσει τόσο δύσκολα και κατάφερε και βγαίνει μια χαρά έξω και πάνε όλα καλά και ήρθε σε διπλανό πανηγύρι στο χωριό που μένω, ξεκάθαρα για να με προκαλέσει εμένα. Μαγκιά του!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedis7lovcf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, ο μουσικός, έφερε στο μυαλό του εκείνο το βράδυ, δίνοντας μία περιγραφή για τα όσα έλαβαν χώρα στο πανηγύρι: «Πάντως, να πω κάτι; Αν είχα κάνει τέτοια ζημιά σε κάποιον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ! Και ευχαριστώ τον Θεό που εκείνη την ώρα, εκεί που έγινε ό,τι έγινε, το έπαθα εγώ και δεν το έπαθε κάποιος άλλος. Γιατί αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν ότι εγώ μετά δεν θα το άντεχα. Δεν λέω ότι ήταν εύκολο να σκοτωθεί κάποιος, αλλά αυτό το πράγμα ήταν χειροβομβίδα κανονική! Σπάσανε οι λάμπες από πάνω…»

«Εντωμεταξύ, να γίνεται ένας πανζουρλισμός εκείνη την ώρα και ο μόνος που προσπαθούσε να δει τι θα βρει, ήμουν εγώ. Τι να πω; Πραγματικά, τα έχω χαμένα! Στείλε ένα μήνυμα απλό «συγγνώμη φίλε που σε κατέστρεψα» ή μία συγγνώμη και τέλος. Τόσο δύσκολο είναι αυτό που ζητάω δηλαδή; Οι κινήσεις του όλες, η μία πίσω από την άλλη, δείχνουν ότι αυτό ήταν προμελετημένο για να γίνει. Έχω να κοιμηθώ κανονικά 8 μήνες, γιατί ακούω το μπαμ στον ύπνο μου και πετάγομαι», κατέληξε ο Άρης Μουγκοπέτρος.