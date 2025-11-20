Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και κινούταν με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η ίδια επικοινώνησε με την εκπομπή «Το Πρωινό», δίνοντας τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, μέσω μηνυμάτων, μετέφερε στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 όσα του είπε η ηθοποιός: «Οι πινακίδες της αφαιρέθηκαν την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Τότε γύρισε σπίτι με ταξί και άφησε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο, ενώ την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου πήρε το αυτοκίνητό της για να το μεταφέρει στο σπίτι της. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί λόγω παράβασης πάρκινγκ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, την οποία δεν είχε προλάβει να παραλάβει». Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως η κατάσταση γύρω από το δίπλωμά της ήταν «λίγο ασαφής».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν ειδικό κλιμάκιο της Τροχαίας εντόπισε την ηθοποιό να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην οδό Αθηνάς. Το ραντάρ κατέγραψε 97 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα —το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση— ενώ το όχημά της κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες, εξαιτίας άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, το αλκοτέστ έδειξε 0,38 mg ανά λίτρο αίματος, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της και στη σύνταξη δικογραφίας για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dede94ow5lvl?integrationId=40599y14juihe6ly}