Συνελήφθησαν ο πατέρας της 14χρονης και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Περιστέρι 13χρονη βρέθηκε λιπόθυμη μετά την κατανάλωση αλκοόλ που είχε προμηθευτεί μαζί με την παρέα της από περίπτερο. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις οι γιατροί διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, συνελήφθησαν ο πατέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και ο 52χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη απέκτησε το αλκοόλ, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους στην περιοχή.

