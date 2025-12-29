Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στην Εύβοια ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ένας 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια εορταστικού ρεβεγιόν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 25ης Δεκεμβρίου, ενώ ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του σε φιλικό σπίτι συγγενικού προσώπου στη Χαλκίδα σύμφωνα με το evima.gr. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 13χρονος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει συμπτώματα που ανησύχησαν άμεσα τους γονείς του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των γονέων του παιδιού εντός του νοσοκομείου, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα. Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες αργότερα.