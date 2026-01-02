Ο ήχος της σαμπάνιας που ανοίγει συνοδεύει την αλλαγή του χρόνου και την υπόσχεση ενός νέου ξεκινήματος.

Σε μεγάλες γιορτές και σε μεγάλες στιγμές, η σαμπάνια παραμένει η πρώτη επιλογή. Παρότι το Prosecco γνωρίζει τεράστια άνοδο τα τελευταία χρόνια, με το 36% της ιταλικής παραγωγής να καταλήγει για παράδειγμα, στη βρετανική αγορά, η γαλλική σαμπάνια διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Majestic Wine, την περσινή εορταστική περίοδο στη Μ. Βρετανία πωλούνταν ένα μπουκάλι σαμπάνιας κάθε πέντε δευτερόλεπτα, ενώ το 40% των συνολικών πωλήσεων σαμπάνιας πραγματοποιήθηκε μέσα στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών σαμπάνιας παγκοσμίως.

Ο δημοσιογράφος οίνου και ειδικός στη σαμπάνια, Χένρι Τζέφρις, εξηγεί ότι το συγκεκριμένο ποτό έχει ταυτιστεί με μεταβατικές στιγμές της ζωής μας. «Η σαμπάνια αναβαθμίζει τη στιγμή. Μετατρέπει ένα απλό τσούγκρισμα σε γιορτή. Ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά, λειτουργεί ως το σύμβολο μετάβασης από το ένα κεφάλαιο στο επόμενο, σηματοδοτώντας πολυτέλεια, γιορτή και άφιξη», αναφέρει στη daily mail

Σε σύγκριση δε, με άλλα αλκοολούχα ποτά, όπως μπίρα, κόκκινο κρασί ή κοκτέιλ με σιρόπια, η σαμπάνια εμφανίζει χαμηλότερα επίπεδα ζάχαρης και θερμίδων, ειδικά όταν επιλέγονται ξηρές εκδοχές της.

Η αξιολόγηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη της σαμπάνιας είναι τόσο απλή όσο το να κοιτάξει κάποιος απλά την ετικέτα. Σημασία έχει η λέξη «brut», που στα γαλλικά σημαίνει «ξηρή».

Αυτό υποδηλώνει ότι δεν έχει προστεθεί επιπλέον ζάχαρη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ή ζύμωσης. Από γεύση, είναι λιγότερο γλυκιά στον ουρανίσκο και παρασκευάζεται από ένα μείγμα τριών σταφυλιών που καλλιεργούνται στην περιοχή της Καμπανίας (Pinot Noir, Chardonnay και Pinot Meunier).

Τα μπουκάλια Brut μπορεί να είναι Non-Vintage (NV) ή από μια συγκεκριμένη χρονιά (Vintage). Οι πιο γνωστές μάρκες σαμπάνιας brut είναι οι Veuve Clicquot, Moët & Chandon και Bollinger.

Ο κ. Τζέφρις λέει στην Daily Mail ότι η σαμπάνια brut περιέχει έως και 12 γραμμάρια ζάχαρης ανά λίτρο, αλλά υπάρχουν, αν και λιγότερες διαθέσιμες, επιλογές με λιγότερη ζάχαρη, όπως η Extra Brut με περιεκτικότητα ζάχαρης κάτω από 6 γραμμάρια ή η Ultra/Brut Nature με ζάχαρη κάτω από 3 γραμμάρια.

Όπως εξηγεί ο Τζέφρις, ένα ποτήρι Brut σαμπάνιας περιέχει περίπου 2 γραμμάρια ζάχαρης, ποσότητα που βρίσκεται πολύ κάτω από το ημερήσιο όριο των 30 γραμμαρίων που συστήνει το βρετανικό σύστημα υγείας. Οι πιο γλυκές εκδοχές (Extra Dry, Demi-Sec και Doux) περιέχουν σημαντικά υψηλότερη ζάχαρη, αν και σπάνια προτιμώνται.

Η ειδική στην επικοινωνία θεμάτων οίνου Άλις Γκρίφιθς λέει στην Daily Mail ότι: «Μια Brut Nature δεν έχει ουσιαστικά καθόλου προσθήκη ζάχαρης, μιλάμε για 0-3 γραμμάρια ανά λίτρο, ενώ μια Demi-Sec μπορεί να έχει πάνω από 50 γραμμάρια. Η συμβουλή μου για όσους προσέχουν την υγεία τους και σκέφτονται να πιούν ένα ποτό; Αναζητήστε την ένδειξη «Brut Nature» ή «Extra Brut» στην ετικέτα».

Ο Τζέφρις προσθέτει ότι δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο ζαχαρούχα είναι μια σαμπάνια μόνο από την απόχρωσή της.

«Το χρώμα είναι συνήθως ένδειξη ωριμότητας ή/και της ποσότητας μαύρων σταφυλιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα ζάχαρης.»

Ομοίως, η ακραία παλαίωση μπορεί να μειώσει την αντίληψη της γλυκύτητας στα γλυκά κρασιά, κάνοντάς τα να έχουν λιγότερο γλυκιά γεύση, αλλά αυτό σπάνια ισχύει για τη σαμπάνια.

«Αυτό συμβαίνει επειδή τα περισσότερα στυλ είναι Brut και η φυσικά υψηλή οξύτητά τους δίνει μια ξηρή εντύπωση και γεύση ανεξάρτητα από αυτό».

Ένας από τους λόγους που οι διασημότητες αγαπούν τη σαμπάνια (εκτός από τη γεύση της) είναι ότι έχει σχετικά χαμηλές θερμίδες.

«Ένα τυπικό ποτήρι σαμπάνια έχει περίπου 80-90 θερμίδες, κάτι που την κατατάσσει πολύ κάτω από τα περισσότερα κοκτέιλ που θα παράγγελνε κάποιος σε ένα πάρτι», λέει η Γκρίφιθς.

«Συγκρίνετέ το με μια Piña Colada με περίπου 250 θερμίδες ή ακόμα και με μια Buck's Fizz με περίπου 120-130, και ξαφνικά αυτή η δόση σαμπάνιας φαίνεται μάλλον λογική. Το κλειδί είναι να πιείς ένα ποτήρι και όχι ολόκληρο το μπουκάλι!».

Επιπλέον, μια τυπική δόση σαμπάνιας είναι μόλις 125 ml, η οποία είναι πολύ μικρότερη από ένα ποτήρι κρασί των 175 έως 250 ml.

Ωστόσο, η σαμπάνια δεν είναι το λιγότερο ζαχαρούχο κρασί που διατίθεται.

Ο κ. Jeffreys λέει: «Ο ακριβής αριθμός θερμίδων ποικίλλει από ποτό σε ποτό, αλλά σε γενικές γραμμές, η σαμπάνια συνήθως περιέχει περισσότερη ζάχαρη από τα ξηρά είδη κρασιού όπως το Chablis ή το Sancerre, τα οποία συχνά έχουν σχεδόν μηδενική ζάχαρη».

Επιπλέον, η σαμπάνια παρασκευάζεται εν μέρει από κόκκινα σταφύλια Pinot Noir και Pinot Meunier, γεγονός που της προσδίδει πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που σχετίζονται με τη μείωση φλεγμονών και την καρδιαγγειακή υγεία. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη ισχύουν μόνο σε μέτρια κατανάλωση.

Συγκριτικά με άλλα αφρώδη κρασιά, το Cava (Ισπανία) έχει παρόμοια μέθοδο παραγωγή με τη σαμπάνια, χαμηλή ζάχαρη στις Brut Nature εκδοχές, ενώ το Prosecco (Ιταλία) ζυμώνεται σε δεξαμενές και συνήθως περιέχει περισσότερη ζάχαρη και έως 120 θερμίδες ανά ποτήρι. Ωστόσο, το Αγγλικό αφρώδες κρασί κερδίζει έδαφος, με χαμηλή ζάχαρη και θερμίδες στις ξηρές εκδοχές

Υπάρχουν και τα κοκτέιλ σαμπάνιας, όπως τα δημοφιλή Kir Royale (σαμπάνια με λικέρ μαύρης σταφίδας), Bellini (σαμπάνια αναμεμειγμένη με χυμό ροδάκινου), Buck's Fizz (σαμπάνια αναμεμειγμένη με χυμό πορτοκαλιού) και French 75 (σαμπάνια με χυμό λεμονιού, τζιν και ζάχαρη) που αυξάνουν σημαντικά τη ζάχαρη και το αλκοόλ.

«Ένα Kir Royale μπορεί να προσθέσει 50–70 επιπλέον θερμίδες, ενώ το Buck’s Fizz περιέχει έως και 15 γραμμάρια ζάχαρης», αναφέρει η Γκρίφιθς.

Το να σηκώνεις ένα ποτήρι σαμπάνιας για να γιορτάσεις το crossover του ημερολογίου μπορεί να είναι ψυχολογικά ισχυρό, λέει ο ψυχίατρος Adarsh Dharendra, εξηγώντας ότι το τσούγκρισμα των ποτηριών ενεργοποιεί το λεγόμενο «Fresh Start Effect», την ψυχολογική ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα.

«Το συλλογικό τσούγκρισμα ενισχύει τη συνοχή, τη σύνδεση και την ελπίδα. Είναι μια συμβολική πράξη που ενώνει τους ανθρώπους», σημειώνει.