Αργά το βράδυ της Τετάρτης, περίπου στις 23:40, άνδρες της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη της ηθοποιού Δημήτρας Ματσούκα στη Βουλιαγμένη, για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ηθοποιός κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 50 χλμ./ώρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια της επιτρεπόμενης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Δημήτρα Ματσούκα δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν είχε πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου λόγω παράνομης στάθμευσης σε κίτρινη διαγράμμιση.

Επιπλέον, το αλκοτέστ έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ: η πρώτη μέτρηση ήταν 0,42 mg/l και η δεύτερη 0,38 mg/l, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l.

Η ηθοποιός συνελήφθη και οδηγείται στο αυτόφωρο κατηγορούμενη για:

