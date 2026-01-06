Όπως έγινε γνωστό, το παιδί είχε παραβατική συμπεριφορά από τα 13 του χρόνια.

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στις Σέρρες κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού με θύμα 17χρονο. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών. Παράλληλα συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όλα συνέβησαν χθες μετά τις 9.30 το βράδυ στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα - μάλιστα - που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη σήμερα (6 Ιανουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ανήλικος ημεδαπός, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ειδικότερα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε ανήλικος σε χώρο της οικοδομής της οικίας του, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην πόλη των Σερρών, το θύμα δέχτηκε σωματική βία από τον συλληφθέντα ανήλικο. Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών».

Γνωστός στις Αρχές ο δράστης

Μάλιστα, φαίνεται πως ο 16χρονος δράστης είναι γνωστός των Αρχών καθώς έχει παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά από όταν ήταν 13 ετών. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικογένεια του δράστη υπήρχαν πολλά προβλήματα, ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 16χρονου.

Ο ίδιος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για μικροκλοπές καθώς και για μικροποσότητα ναρκωτικών. Μάλιστα οι αδερφές του 16χρονου είχαν ζητήσει να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού, ωστόσο η μητέρα του ήταν αρνητική.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στην Σέρρες.

