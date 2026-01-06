Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, έχει το γεγονός ότι οι δράστες ταξίδεψαν από διαφορετικές χώρες και ενώθηκαν στη Χαλκιδική για να κάνουν τη μεγάλη ληστεία.

Δύο Σέρβοι, ηλικίας 46 και 48 ετών κατάφεραν να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής, με λεία σχεδόν 580.000 ευρώ φεύγοντας ανενόχλητοι με ηλεκτρικά πατίνια, έχοντας αρπάξει πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια.

Οι δύο Σέρβοι που είναι μέλη της διεθνούς συμμορίας «Ροζ Πάνθηρες» ταυτοποιήθηκαν μετά από την έρευνα των ελληνικών Αρχών και συνελήφθησαν σε Κροατία και Βουλγαρία ως μέλη συμμορίας. Η ληστεία έγινε το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν εισέβαλλαν στο κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλων άδειασαν τις προθήκες του κοσμηματοπωλείου.

Συνεργός τους φέρεται να ήταν και μια γυναίκα, με την οποία ο ένας εκ των δύο «Ροζ Πανθήρων» έκανε το ζευγάρι, για να μπει και να δει από μέσα το κοσμηματοπωλείο.

