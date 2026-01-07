Η νέα του ανάρτηση στο truth social για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σήμερα πως οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν το 2027 σε 1,5 τρισεκ. δολάρια.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός μας για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισεκ. δολάρια», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Όπως συμπλήρωσε «αυτό θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε τον στρατό που ονειρευόμαστε, που δικαιούμαστε και το πιο σημαντικό θα μας κρατά ασφαλείς και προστατευμένους ανεξάρτητα από τον εχθρό».