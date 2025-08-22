Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Κρατερός Κατσούλης: Η δημοσίευσή του για τα 54α γενέθλιά του

Κρατερός Κατσούλης: Η δημοσίευσή του για τα 54α γενέθλιά του Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @krateroskatsoulis
Με μια ξεχωριστή δημοσίευση θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους του για της ευχές τους ο Κρατερός Κατσούλης.

Εχθές, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Κρατερός Κατσούλης, φαίνεται πως είχε τα γενέθλιά του, ενώ σήμερα το μεσημέρι, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση μέσω social media, με την οποία ευχαρίστησε όσους του ευχήθηκαν.

Παράλληλα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, δεν δίστασε να φανερώσει την ηλικία του και να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις σχετικά με το θέμα. Με μπλε μπαλόνια και μια τούρτα λοιπόν ο Κρατερός Κατσούλης «έκλεισε» τα 54.

«Έκλεισε» τα 54 ο Κρατερός Κατσούλης- Η δημοσίευσή του

Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν, Παρασκευή 22 Αυγούστου, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μέσω των οποίων μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις του που σχετίζονται με την ηλικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Ποια είναι η σύντροφός του

Ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Ποια είναι η σύντροφός του

Life
Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι

Σίσσυ Χρηστίδου: Καλοκαιρινές ανάσες με στιλάτο μαύρο μπικίνι

Life
Η Demy δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της

Η Demy δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της

Life

Έτσι λοιπόν, με την γνωστή αίσθηση του χιούμορ του, φωτογραφήθηκε μπροστά στα μπλε μπαλόνια, με τον αριθμό 54, ενώ ξεχώρισε το τεράστιο χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει.

Στην λεζάντα της δημοσίευσής του, λοιπόν, μοιράστηκε σκέψεις, ευχές και ορισμένα αποφθέγματα, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σχετικά με εχθές, 21 του Αυγούστου …

Ήρθε πάλι αυτή η συγκεκριμένη μέρα του χρόνου που σηματοδοτεί άλλον ένα χρόνο διαδρομής, πορείας ,ταξιδιού , ηλιακής και ηλικιακής βόλτας … ή όπως το ορίζει ο καθένας μας ,τέλος πάντων!

Και κάθε χρόνος είναι πια πολυτιμότερος από τον προηγούμενο! Όχι γιατί μεγαλώσαμε! ούτε γιατί σοβαρέψαμε.

Έτσι κι αλλιώς οι αξίες και οι ποιότητες έχουν διαμορφωθεί , πιστοποιηθεί ,εγκριθεί και εγκατασταθεί, δεκαετίες πριν , δεν θα αρχίσουν τώρα νέες εργασίες εφ´ολης της ύπαρξης

Αλλα ίσως γιατί τώρα , καταλαβαίνουμε πια καλύτερα την αξία και τη σημασία του χρόνου.

Γιατί τώρα πια , σίγουρα τώρα πια , τον μετράμε και με κάτι άλλο πέρα από εμάς τους ίδιους. Κάτι σημαντικότερο.

Τον μετράμε με την Αγάπη για αυτούς που αγαπάμε, αγαπήσαμε και ζήσαμε.

Με αυτούς που ήρθανε , μείνανε αλλά και με αυτούς που φύγανε.

Τον μετράμε με παρουσίες και απώλειες.

Ίσως και δεν τον μετράμε καν, τον ζούμε .

Όσο περισσότερο, όσο με πιο ζωή γίνεται.

Η ευχή πάντα ίδια : Να μεγαλώνουμε σπουδαία και ωραία, Όμορφα και γενναία .

Miles Davis

«Ο χρόνος δεν είναι το κύριο θέμα. Είναι το μοναδικό θέμα.»

ΣΕΝΕΚΑΣ

«Δεν είναι ότι έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά ότι το περισσότερο τον σπαταλάμε .»

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

«Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις . Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.»
Thornton Niven Wilder

Η μικρή μας πόλη

«-Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τη ζωή που ζούνε ;! Την νιώθουν κάθε λεπτό, κάθε λεπτό, που περνάει;!

-Οι ποιητές και οι άγιοι ίσως, την νιώθουν κάπως ...»

Καλημέρα χρόνια πολλά σε όλους».

{https://www.instagram.com/p/DNp4jv8o9AP/?hl=el&img_index=3}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την απόφασή του να δουλέψει οικοδομή- «Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης»

Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για την απόφασή του να δουλέψει οικοδομή- «Δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης»

Life
Η Demy δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της

Η Demy δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα των γενεθλίων της

Life
Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Life
Χριστίνα Μπόμπα: Με επιβαρημένη υγεία επέστρεψε από τις διακοπές της

Χριστίνα Μπόμπα: Με επιβαρημένη υγεία επέστρεψε από τις διακοπές της

Life

NETWORK

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr