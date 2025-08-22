Κρατερός Κατσούλης: Η δημοσίευσή του για τα 54α γενέθλιά του

Με μια ξεχωριστή δημοσίευση θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους του για της ευχές τους ο Κρατερός Κατσούλης.

Εχθές, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Κρατερός Κατσούλης, φαίνεται πως είχε τα γενέθλιά του, ενώ σήμερα το μεσημέρι, προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση μέσω social media, με την οποία ευχαρίστησε όσους του ευχήθηκαν.

Παράλληλα, ο ηθοποιός και παρουσιαστής, δεν δίστασε να φανερώσει την ηλικία του και να μοιραστεί ορισμένες σκέψεις σχετικά με το θέμα. Με μπλε μπαλόνια και μια τούρτα λοιπόν ο Κρατερός Κατσούλης «έκλεισε» τα 54.

«Έκλεισε» τα 54 ο Κρατερός Κατσούλης- Η δημοσίευσή του

Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν, Παρασκευή 22 Αυγούστου, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μέσω των οποίων μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις του που σχετίζονται με την ηλικία.

Έτσι λοιπόν, με την γνωστή αίσθηση του χιούμορ του, φωτογραφήθηκε μπροστά στα μπλε μπαλόνια, με τον αριθμό 54, ενώ ξεχώρισε το τεράστιο χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει.

Στην λεζάντα της δημοσίευσής του, λοιπόν, μοιράστηκε σκέψεις, ευχές και ορισμένα αποφθέγματα, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σχετικά με εχθές, 21 του Αυγούστου …

Ήρθε πάλι αυτή η συγκεκριμένη μέρα του χρόνου που σηματοδοτεί άλλον ένα χρόνο διαδρομής, πορείας ,ταξιδιού , ηλιακής και ηλικιακής βόλτας … ή όπως το ορίζει ο καθένας μας ,τέλος πάντων!

Και κάθε χρόνος είναι πια πολυτιμότερος από τον προηγούμενο! Όχι γιατί μεγαλώσαμε! ούτε γιατί σοβαρέψαμε.

Έτσι κι αλλιώς οι αξίες και οι ποιότητες έχουν διαμορφωθεί , πιστοποιηθεί ,εγκριθεί και εγκατασταθεί, δεκαετίες πριν , δεν θα αρχίσουν τώρα νέες εργασίες εφ´ολης της ύπαρξης

Αλλα ίσως γιατί τώρα , καταλαβαίνουμε πια καλύτερα την αξία και τη σημασία του χρόνου.

Γιατί τώρα πια , σίγουρα τώρα πια , τον μετράμε και με κάτι άλλο πέρα από εμάς τους ίδιους. Κάτι σημαντικότερο.

Τον μετράμε με την Αγάπη για αυτούς που αγαπάμε, αγαπήσαμε και ζήσαμε.

Με αυτούς που ήρθανε , μείνανε αλλά και με αυτούς που φύγανε.

Τον μετράμε με παρουσίες και απώλειες.

Ίσως και δεν τον μετράμε καν, τον ζούμε .

Όσο περισσότερο, όσο με πιο ζωή γίνεται.

Η ευχή πάντα ίδια : Να μεγαλώνουμε σπουδαία και ωραία, Όμορφα και γενναία .

Miles Davis

«Ο χρόνος δεν είναι το κύριο θέμα. Είναι το μοναδικό θέμα.»

ΣΕΝΕΚΑΣ

«Δεν είναι ότι έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά ότι το περισσότερο τον σπαταλάμε .»

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

«Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις . Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.»

Thornton Niven Wilder

Η μικρή μας πόλη

«-Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τη ζωή που ζούνε ;! Την νιώθουν κάθε λεπτό, κάθε λεπτό, που περνάει;!

-Οι ποιητές και οι άγιοι ίσως, την νιώθουν κάπως ...»

Καλημέρα χρόνια πολλά σε όλους».

{https://www.instagram.com/p/DNp4jv8o9AP/?hl=el&img_index=3}