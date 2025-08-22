Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Ποια είναι η σύντροφός του

Ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Ποια είναι η σύντροφός του
Νέα σχέση στη ζωή του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, πρώην παίκτης του «Survivor», που συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Σίσσυ Χρηστίδου, φαίνεται πως περνά μια ιδιαίτερη και ευτυχισμένη περίοδο στα προσωπικά του. Τον τελευταίο καιρό, ο Κωνσταντίνος είναι ερωτευμένος και απολαμβάνει στιγμές με τη νέα του σύντροφο, Δανάη Βαρθολομάτου, με την οποία έκανε διάφορες εξορμήσεις εκτός Αθήνας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Το θέμα της νέας σχέσης του σχολιάστηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα». Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με το ζευγάρι και τόνισε:

«Μπορεί να έχουμε κι άλλες εξελίξεις μέσα στη μέρα… Ήταν να μη βγει, ρε Κατερίνα… Τώρα που βγήκε… εντάξει. Είναι και οι δύο φίλοι μου και είναι πολύ όμορφοι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Η Δανάη είναι assistant του Κωνσταντίνου Αργυρού. Την είχα γνωρίσει εκείνη την περίοδο. Τώρα την έχει δίπλα του, ταξιδεύουν μαζί και περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί. Είναι πολύ χαρούμενοι, δημιουργικοί και φαίνεται πως τους περιμένει ένας όμορφος χειμώνας».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

«Exatlon»: Τα πρόσωπα που θέλει ο ΣΚΑΪ στο νέο ριάλιτι (Βίντεο)

«Exatlon»: Τα πρόσωπα που θέλει ο ΣΚΑΪ στο νέο ριάλιτι (Βίντεο)

Life
Κωνσταντίνος Βασάλος: Ποιος συμπαίκτης του στο Survivor τον έχει κάνει μπλοκ (Βίντεο)

Κωνσταντίνος Βασάλος: Ποιος συμπαίκτης του στο Survivor τον έχει κάνει μπλοκ (Βίντεο)

Life
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι πάντα στην καρδιά μου» (Βίντεο)

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι πάντα στην καρδιά μου» (Βίντεο)

Life
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Ένιωθα ότι πνιγόμουν» (Βίντεο)

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Ένιωθα ότι πνιγόμουν» (Βίντεο)

Life

NETWORK

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας κατά Γεωργιάδη: «Προκλητικά τα τηλέφωνα για να δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»

healthstat.gr
Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Παπασταύρου: Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

ΕΟΦ: Απαγορεύει την παράλληλη εξαγωγή 95 φαρμάκων – Η λίστα

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

Το Κίεβο δηλώνει ότι έπληξε ξανά εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου Ντρούζμπα

ienergeia.gr
Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

Μπλε δράκος: Γιατί κλείνει τις παραλίες της Μεσογείου – Όμορφος αλλά φονικός

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΔΥ: «Δύο μήνες σχεδόν στο σκοτάδι και συνεχίζουμε!»

healthstat.gr