Ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Ποια είναι η σύντροφός του

Νέα σχέση στη ζωή του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, πρώην παίκτης του «Survivor», που συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Σίσσυ Χρηστίδου, φαίνεται πως περνά μια ιδιαίτερη και ευτυχισμένη περίοδο στα προσωπικά του. Τον τελευταίο καιρό, ο Κωνσταντίνος είναι ερωτευμένος και απολαμβάνει στιγμές με τη νέα του σύντροφο, Δανάη Βαρθολομάτου, με την οποία έκανε διάφορες εξορμήσεις εκτός Αθήνας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Το θέμα της νέας σχέσης του σχολιάστηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα». Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με το ζευγάρι και τόνισε:

«Μπορεί να έχουμε κι άλλες εξελίξεις μέσα στη μέρα… Ήταν να μη βγει, ρε Κατερίνα… Τώρα που βγήκε… εντάξει. Είναι και οι δύο φίλοι μου και είναι πολύ όμορφοι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:



«Η Δανάη είναι assistant του Κωνσταντίνου Αργυρού. Την είχα γνωρίσει εκείνη την περίοδο. Τώρα την έχει δίπλα του, ταξιδεύουν μαζί και περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί. Είναι πολύ χαρούμενοι, δημιουργικοί και φαίνεται πως τους περιμένει ένας όμορφος χειμώνας».