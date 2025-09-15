Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» ο Κωνσταντίνος Βασάλος, προχώρησε σε μερικές ξεχωριστές δηλώσεις.

Στην κάμερα του Star και στην εκπομπή του Brekfast@Star, μίλησε σήμερα το πρωί ο Κωνσταντίνος Βασάλος, όπου μεταξύ άλλων, αποκάλυψε στην ρεπόρτερ και το πότε λήγει το προσωπικό του συμβόλαιο με το Μεγάλο Κανάλι.

Να σημειωθεί μάλιστα πως το «Χαμογέλα και Πάλι», επανέρχεται σε νέα ώρα στους τηλεοπτικούς δέκτες του σταθμού, από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 09:20.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος στην κάμερα του Brekfast@Star

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ίδιος, αποκάλυψε αρχικά πως ο ανταγωνισμός, είναι ένα ζήτημα που τον αγχώνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό αγχώνει όλους. Ο ανταγωνισμός πάντα υπάρχει και φέτος είναι μεγαλύτερος. Είναι λογικό όλοι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι γι’ αυτό που έρχεται. Η εκπομπή έχει χτίσει ένα κοινό», πάνω σε αυτό ωστόσο ο Κωνσταντίνος Βασάλος, αποκάλυψε πως ο μεγαλύτερός του φόβος είναι να μην ακούσει το ξυπνητήρι το πρωί και ιδιαίτερα τώρα που εκπομπή θα προβάλλεται λίγη ώρα νωρίτερα.

Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Σίγουρα όταν έρχονται νέες εκπομπές απέναντι θα πάρουν κι αυτοί κόσμο. Είναι όλοι υπολογίσιμοι αντίπαλοι. Δεν θα αλλάξουμε κάτι στην εκπομπή. Οι ίδιοι θα είμαστε και τα πρόσωπα και η θεματολογία».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, ο ίδιος μίλησε και για την προσωπική του πορεία στην πλατφόρμα των social media, καθώς και για ορισμένα νέα πρότζεκτ, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως το συμβόλαιό του με το Mega «λήγει» το Ιούλιο: «Τελειώνει τον Ιούλιο το συμβόλαιό μου. Άμα με διώξουνε καλώς, αν δεν με διώξουν θα συνεχίσω».

Δείτε το βίνετο: