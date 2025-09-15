Λίγο πριν από την πρεμιέρα της δικής του εκπομπής στον ΑΝΤ1, ο Πέτρος Κουσουλός, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα.

Όπως τα περισσότερα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, έτσι και η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, έκαναν τη δική τους πρεμιέρα στον ΑΝΤ1.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», όπου ο Γιώργος Λιάγκας, καλωσόρισε στον ΑΝΤ1 τον Πέτρο Κουσουλό.

Ο Πέτρος Κουσουλός στο πλατό του Γιώργου Λιάγκα

Πιο συγκριμένα λοιπόν, οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» όπου και μίλησαν για την εκπομπή «Αποκαλύψεις» που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, στη μεσημεριανή ζώνη.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο άντρες μίλησαν για καίρια θέματα, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στον «ερχομό» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, καθώς και στην απόφασή του να αλλάξει τηλεοπτική στέγη.

Παρόλο λοιπόν που ο δημοσιογράφος, παραδέχτηκε πως οικονομικά, η πρόταση του ΟΡΕΝ, ήταν πιο συμφέρουσα, αποφάσισε να προχωρήσει στη μεγάλη αλλαγή.

Ειδικότερα, ο Πέτρος Κουσουλός, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, διευκρίνισε τους λόγους πίσω από την απόφασή του: «Είναι άβολο να μιλάμε για οικονομικά. Οφείλω να πω ότι η αντιπρόταση του Open ήταν καλύτερη. Επειδή ακούστηκαν πολλά, ήταν δύσκολη η απόφαση να αφήσω το Open. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι μου εμπιστεύτηκε μια τόσο σημαντική ζώνη. Ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΑΝΤ1 ήταν αυτό που έκανε να πω το «Ναι» στην πρόταση. Έχω τύχει θερμοτάτης υποδοχής και είμαι ευγνώμων».

Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση μεταφέρθηκε στον ανταγωνισμό που είναι πιθανό να υπάρξει ανάμεσα στις εκπομπές, με τον οικοδεσπότη ρωτά ποια δημοσιογράφο θεωρεί πιο ισχυρή αντίπαλο, μεταξύ της Ζήνας Κουτσελίνη και της Αγγελικής Νικολούλη. Σε αυτό το ερώτημα ο Πέτρος Κουσουλός απάντησε ως εξής:

«Ο πιο μεγάλος αντίπαλος είναι ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει θέμα αντιπαλότητας. Με την Αγγελική τι να συγκριθώ; Όταν ξεκινήσει η Νικολούλη, θα αντιληφθεί ο κόσμος ότι εμείς κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Δεν έχουμε μίσος με τη Ζήνα, αν τη δω έξω εννοείται ότι θα μιλήσουμε. Εμένα με ευχαριστεί ο υγιής ανταγωνισμός. Εγώ δεν μπορώ μόνο τα χτυπήματα πίσω από την πλάτη».

Λίγες ώρες αργότερα λοιπόν, ο Πέτρος Κουσουλός, υποδέχθηκε το τηλεοτπικό κοινό στο δικό του πλατό, κάνοντας και ο ίδιος την πρεμιέρα της εκπομπής του στον ΑΝΤ1.

