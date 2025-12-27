Η «Καθημερινή» επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Dnews.

Το Dnews σας πληροφόρησε την ημέρα των Χριστουγέννων πως στο τραπέζι της κυβέρνησης έχει πέσει πρόταση (ΕΔΩ) να μπει πρόστιμα στα τρακτέρ που είναι στις εθνικές οδούς, στις κινητοποιήσεις των αγροτών!

Την είδηση επιβεβαιώνει το Σάββατο η «Καθημερινή», καθώς στη στήλη «Θεωρείο» του Σταύρου Παπαντωνίου γράφει: «Στην κυβέρνηση, πάντως, ελπίζουν σε αποκλιμάκωση, αλλά ετοιμάζονται ακόμη και για... πόλεμο, έχοντας plan B. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία σύσκεψη έπεσε μία πρόταση για το μέλλον, στην περίπτωση που οι αγρότες σκληρύνουν τη στάση τους. Η πρόταση λέει ότι μπορεί να κοπούν κλήσεις στα τρακτέρ που βρίσκονται στον δρόμο για παρακώλυση συγκοινωνίας. "Να δεις τι θα κάνουν αν κάθε μέρα χρεώνονται από μία κλήση", σχολίαζε πηγή, η οποία θεωρεί πως η υποχωρητικότητα δεν ωφελεί πουθενά την κυβέρνηση».

Η αλήθεια είναι πως μόνο και μόνο οι προτάσεις αυτές δείχνουν πόσο προσχηματικός είναι ο «διάλογος» που -τάχα μου- θέλει η κυβέρνηση. Και δείχνει πόσο διεστραμμένα μυαλά υπάρχουν. Όπως εκείνα που ήθελαν να χαρακτηριστούν οι αγρότες «εγκληματική οργάνωση»!

Ενώ δεν καταλαβαίνουν πως αυτά όλα πεισμώνουν τους αγρότες για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους!

Β.Σκ.