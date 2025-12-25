Με ποιες νέες ταινίες θα κάνουμε Χριστούγεννα στις ελληνικές αίθουσες.

Εξι νέες ταινίες κυκλοφορύν στους ελληνικούς κινηματογράφους ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12), εκ των οποίων οι μισές είναι ελληνικές.

Ο πολυαναμενόμενος Καποδίστριας, η νέα -πολυσυζητημένη- ταινία του Γιάννη Σμαραγδή και το Χρυσό Λιοντάρι του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, είναι δύο τέλειες αφορμές για να περάσουμε το βράδυ των Χριστουγέννων μας, σε μια σκοτεινή αίθουσα.



Επίσης, οι μικροί θεατές είναι σίγουρο ότι θα περάσουν καλά με τη νέα ταινία Μπομπ Σφουγγαράκης.

Καποδίστριας

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιστρέφει με την νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.



Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Father Mother Sister Brother

Ο Χρυσός Λέοντας του Τζιμ Τζάρμους.

Ο Τζάρμους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ (Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ) και αφηγείται τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών με το χαρακτηριστικό υπόγειο χιούμορ του, χωρίς να κρίνει, απλώς παρατηρεί.

Ένα έργο ωριμότητας και σπάνιας ισορροπίας, που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Γαλάζιο Μονοπάτι (The Blue Trail)

Για να μεγιστοποιήσει την οικονομική παραγωγικότητα, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση διατάσσει τους ηλικιωμένους να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες αποικίες. Μια 77χρονη γυναίκα αντιστέκεται και ξεκινά ένα ταξίδι στον Αμαζόνιο που θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα της.

Αργυρή Αρκτος στην 75η Berlinale.

Ο Έρωτας Γράφεται

Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί;

Η Άννα (Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους.

Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία.

Ακολουθήστε τους σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο παρεμβατικούς φίλους, οικογενειακές ανατροπές και πολύ χιούμορ. Γιατί μερικές φορές τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, αρκεί μόνο να τον αφήσεις να γραφτεί…

Μια ρομαντική κομεντί του Βασίλη Μυριανθόπουλου για το τι μπορεί να γεννηθεί όταν δύο αφηγήσεις και δύο ζωές, ενώνονται κατά λάθος.

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιούλη Τσαγκαράκη, Έλενα Ουζουνίδου, Κώστας Κάππας, Δανάη Λουκάκη, Ελίνα Μάλαμα, Μόσχα Χατζηευσταθίου, ειδική εμφάνιση Μαρία Αλιφέρη.

Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελόνη! (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης και οι φίλοι του σαλπάρουν για την μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία…

Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ!

The Loner

Η ταινία του Τάκη Βογόπουλου, το πρώτο ελληνικό spaghetti western έρχεται από τις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τη New Star.



Η σκόνη σηκώνεται, τα άλογα αφρίζουν, και ο μοναχικός καβαλάρης δεν κοιτά ποτέ πίσω… Η σιωπή εκδικείται και κανείς δεν επιστρέφει ο ίδιος…



Το The Loner αποτελεί φόρο τιμής σε εκείνη την ξεχασμένη προσπάθεια και θέτει ξανά το ελληνικό γουέστερν στο προσκήνιο.

Με αναφορές στους Leone, Nero και Montgomery Wood, φέρνει πίσω μια εποχή όπου ο κινηματογράφος μύριζε μπαρούτι, δέρμα και σιωπή.

Σκληρό, λιτό, ποιητικό και αμείλικτο, αναμετριέται με έναν μύθο 60 χρόνων και βγαίνει απέναντί του με σεβασμό και θάρρος.

