Οι 10 ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους, το τετραήμερο 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2025.

Τίποτα δεν υπάρχει για να απειλήσει τη σαρωτική επιτυχία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων». Ίσως μόνο ο «Καποδίστριας» που κυκλοφορεί στις αίθουσες των Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων.



Η ιστορία του Σκρουτζ αλά ελληνικά, έχει ξεπεράσει ήδη τα 240.000 εισιτήρια και συνεχίζει ασταμάτητη, ειδικά τώρα που ξεκινούν και οι χριστουγεννιάτικες διακοπές των παιδιών από τα σχολεία.

Το νέο «Avatar: Φωτιά και Στάχτη», ξεπέρασε τα 45.000 εισιτήρια και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office, διαγράφοντας (μέχρι στιγμής) μια πορεία στην εγχώρια αγορά, που δεν τη λες και σαρωτική.

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στην τέταρτη θέση με σύνολο άνω των 156.000 εισιτηρίων, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει «Η Αγγελία», το ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται στο ομώνυμο best seller βιβλίο.

Σε άλλα νέα, βλέπουμε ότι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες αυτή την περίοδο έχουν -ασφαλώς- την τιμητική τους προσελκύοντας μικρά και μεγάλα παιδιά, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου συνεχίζει να φιγουράρει στη λίστα, έστω και στη δέκατη θέση, με ένα σύνολο εισιτήριων που ξεπερνάει τις 126.000.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2025