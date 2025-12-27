Η υπερσυγκέντρωση αντανακλάται με τον πιο έντονο τρόπο στην αγορά κατοικίας.

Η Αττική επιβεβαιώνει σταθερά τον ρόλο της ως το κυρίαρχο οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της χώρας, συγκεντρώνοντας δυσανάλογα μεγάλο μέρος πληθυσμού, εισοδήματος και οικονομικής δραστηριότητας.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας κατοικεί περίπου το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας, ωστόσο στους δρόμους της κινείται σχεδόν το 60% του συνόλου των οχημάτων, ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται εντός των ορίων της Αττικής βρίσκεται κατατεθειμένο πάνω από το 55% των συνολικών αποταμιεύσεων της χώρας.

Οι αριθμοί αυτοί σκιαγραφούν με καθαρό τρόπο το φαινόμενο του «υδροκεφαλισμού» της ελληνικής οικονομίας, μιας υπερσυγκέντρωσης δραστηριότητας και πλούτου στο Λεκανοπέδιο που, αντί να περιορίζεται, ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερες ανισορροπίες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η υπερσυγκέντρωση αντανακλάται με τον πιο έντονο τρόπο στην αγορά κατοικίας. Οι τιμές πώλησης των ακινήτων στο λεκανοπέδιο αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γεγονός που συμπαρασύρει και τα ενοίκια, καθιστώντας το στεγαστικό πρόβλημα ολοένα και πιο οξύ για χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών ακινήτων της Τράπεζα της Ελλάδος, το γ΄ τρίμηνο του 2025 ο σχετικός δείκτης για την Αττική ανήλθε στις 114 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές πώλησης είναι κατά 14% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2007, όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό. Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας, ο δείκτης διαμορφώνεται στις 109,5 μονάδες, αφήνοντας ένα άνοιγμα άνω των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της πρωτεύουσας.

Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα στην Αττική επιβαρύνεται και από την εκρηκτική αύξηση των οχημάτων. Για το 2025 αναμένεται νέο ιστορικό ρεκόρ στον αριθμό των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κυκλοφορία, ο οποίος θα προσεγγίσει τα 6,5 εκατομμύρια. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα 320.037 οχήματα, εκ των οποίων τα 175.554, δηλαδή πάνω από τα μισά, στην Αττική. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω μείωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στις κεντρικές αρτηρίες, και η επιδείνωση των συνθηκών μετακίνησης.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η εικόνα στον τραπεζικό τομέα. Στο τέλος Ιουνίου 2025, από τους 35.953.691 τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνταν σε όλη τη χώρα, με συνολικά υπόλοιπα 204,4 δισ. ευρώ, οι 14.718.266 βρίσκονταν στην Αττική. Σε αυτούς συγκεντρώνονταν καταθέσεις ύψους 113,1 δισ. ευρώ. Σε ποσοστιαία βάση, περίπου το 41% των λογαριασμών και πάνω από το 55% των καταθετικών υπολοίπων είναι συγκεντρωμένα στην ίδια περιφέρεια, ενισχύοντας την εικόνα έντονης γεωγραφικής ανισορροπίας.

Τα δεδομένα της απασχόλησης και του εισοδήματος επιβεβαιώνουν την τάση. Στην Αττική κατανέμεται σταθερά το 39% των απασχολουμένων, παράγεται πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος και πραγματοποιείται πλέον σχεδόν το 49% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης της χώρας, ποσοστό αυξημένο σημαντικά σε σχέση με το 42% που ίσχυε πριν από την οικονομική κρίση.

Στις υψηλόβαθμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις, η κυριαρχία της πρωτεύουσας είναι ακόμη πιο έντονη: το 69% των διοικητικών και εμπορικών διευθυντών, το 71% των διευθυντών πωλήσεων και το 70% των σχεδιαστών και αναλυτών λογισμικού εργάζονται στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αντίθετα, μικρό είναι το μερίδιο της πρωτεύουσας στους ανειδίκευτους εργάτες, όπου περιορίζεται στο 33%, και σχεδόν αμελητέο στον πρωτογενή τομέα, με ποσοστά κάτω του 5%.