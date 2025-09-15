Επιστροφή στο πλατό για τη Ζήνα Κουτσελίνη!

Για 11η συνεχόμενη χρονιά η Ζήνα Κουτσελίνη, επέστρεψε στα καθήκοντά της και στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», στον τηλεοπτικό σταθμό του STAR.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ξεκίνησε την εκπομπή της με μια σύντομη αναδρομή στα παλιά, με πλάνα από την πρώτη της εκπομπή, ενώ σε δεύτερο χρόνο εμφανίστηκε στο πλατό, ανανεωμένη και έτοιμη να αναλάβει δράση.

Φορώντας το ένα μπλε κοστούμι, η επί σειρά ετών παρουσιάστρια και δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», καλωσόρισε τους τηλεθεατές. Χωρίς να λείψει μάλιστα και το χιούμορ της από την έναρξη της εκπομπής της.

Η ίδια λοιπόν, «μπήκε με το δεξί» και μιλώντας στην κάμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!».

Στην πορεία η δημοσιογράφος, υποδέχτηκε για μια ακόμη φορά την ομάδα με την οποία θα πορευθεί για ακόμη μια φορά, ενώ τα πρώτα λόγια της, γεμίζουν της τηλεθεατές με προσδοκίες για ό,τι ακολουθεί.

