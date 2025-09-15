Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μας καλωσορίζει για 3η χρονιά στο όρος Μαίναλο, εδώ όπου η Φάρμα επιστρέφει και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους νέους της ενοίκους.

Φέτος, το ταξίδι ξεκινάει από το τη Λίμνη Δόξα! Σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, 22 διαγωνιζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν με το «καλημέρα» τη θέση τους στο παιχνίδι και να τραβήξουν, κυριολεκτικά, πολύ κουπί, μέχρι να περάσουν την πύλη της Φάρμας.

Πριν καλά - καλά γνωριστούν, τους ζητείται να συνεργαστούν και να παλέψουν μαζί για την παραμονή τους.Από τους 22, μόνο οι 20 θα τα καταφέρουν, ενώ για δύο από αυτούς το ταξίδι θα τελειώσει πρόωρα.

Εκείνοι που θα αποδείξουν ότι δεν τους τρομάζουν τα «βαθιά νερά», θα εξασφαλίσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα καθορίσει τη μοίρα τόσο των ίδιων όσο και των συμπαικτών τους.

Έχοντας καταλήξει στην τελική 20αδα διαμορφώνονται και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να μπουν στη Φάρμα;

Αυτό θα συμβεί την επόμενη ημέρα, αφού πρώτα πάρουν μέρος στην πρώτη -και ίσως σημαντικότερη- Ομαδική Δοκιμασία. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει πιο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, ενώ η ηττημένη θα χρειαστεί να κοπιάσει για να επιβιώσει.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε στο Breakfast@Star γιια την Φάρμα, που κάνει ΠΡΕΜΙΕΡΑ απόψε (15/9) στις 21:00!

Δείτε εδώ τo νέο trailer για το επεισόδιο τηςευτέρας 15/9 – Πρεμιέρα

Δείτε εδώ τo trailer για την πρεμιέρα της ΦΑΡΜΑΣ 2025

