Ο 2ος κύκλος ξεκινά την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ.

Ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, γίνεται και πάλι εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Η πρωτότυπη μουσική της σειράς έχει την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά.

Ο 2ος κύκλος ξεκινά την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο και με ακόμα περισσότερες ανατροπές απ’ όσες περιμένεις. Οι «Σέρρες» που αγάπησες, έρχονται και θα σου χαρίσουν σκηνές με γενναιόδωρες δόσεις γέλιου, τρυφερές στιγμές που θα σε συγκινήσουν, αλλά και αξεπέραστες ατάκες που θα θέλεις να τις γράψεις σε τοίχους.

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι «Σέρρες» θα σε κάνουν να καταλάβεις ότι αν πιστέψεις στον έρωτα, αν του δώσεις μια ευκαιρία… εκείνος θα βρει τον δρόμο να σε συναντήσει!

Η συνέχεια της ιστορίας είναι αφιερωμένη στον έρωτα.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης και η Χρύσα, δίνουν μία υπόσχεση στον εαυτό τους. Ότι θα αφεθούν και οι τρεις να παρασυρθούν από τον έρωτα. Όμως, κανείς δεν προέβλεψε πως για τον Οδυσσέα θα συνέβαινε τόσο γρήγορα, αλλά και με τόσα εμπόδια.

Ο Οδυσσέας ανοίγει με τη βοήθεια του πατέρα του, αλλά και της θείας Σταματίνας, το γκέι καφέ που ήθελε. Και ένα βράδυ, λίγο πριν κλείσει το μαγαζί, η πόρτα του καφέ ανοίγει και μπαίνει μέσα ο Άγγελος. Ένας νέος άντρας, που ο Οδυσσέας ερωτεύεται αμέσως, χωρίς να ξέρει τίποτα γι’ αυτόν και χωρίς να ξέρει δυστυχώς πως αυτός ο έρωτας δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει. Ή μήπως είναι;

Ο Λευτέρης αφήνει πίσω τον θλιμμένο εαυτό του και προχωρά στη ζωή πιο αποφασιστικός και πιο…μοντέρνος. Μαθαίνει νέες λέξεις, καταργεί στερεότυπα, γνωρίζει όρους όπως non binary, ghosting, BDSM, queer, intersex. Μαθαίνει τα πάντα. Αλλά το μεγαλύτερο μάθημα που θα πάρει στη ζωή του το μαθαίνει από τη Σταματίνα και ένα μυστικό που έμενε κρυφό για 60 χρόνια.

Η Σταματίνα έρχεται κοντά με την υπόλοιπη οικογένεια. Με τον δικό της τρόπο φυσικά, μέσα από καβγάδες και εντάσεις. Καταβρέχει όποιον τόλμησε να επιτεθεί στο γκέι καφέ, κλέβει μηχανάκι, κόβει την ηλεκτροδότηση στο μαγαζί και στο τέλος αποκτά μια Drag Queen για όλη της τη ζωή.

Η Χρύσα φαίνεται απελπισμένη, κουρασμένη, απαισιόδοξη. Θέλει να πιστέψει στον έρωτα, αλλά οι άντρες που συναντά την απογοητεύουν. Ώσπου, κάποιος, που φαίνεται τελείως ακατάλληλος, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια μικρότερός της, εμφανίζεται για να γκρεμίσει όλες τις αναστολές και τους δισταγμούς της.

Η Νάνσυ έχει συνειδητοποιήσει πόσο κενή είναι η ζωή της και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτήν, αλλά με λάθος τρόπους. Στηρίζει όλες τις ελπίδες της στο life coaching, αλλά αυτό που τελικά θα την ταρακουνήσει είναι ένα απρόσμενο, τραγικό γεγονός.